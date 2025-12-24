Datafolha: 40% dos brasileiros se identificam como petistas e 34% como bolsonaristas

O levantamento foi realizado de 2 a 4 de dezembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (Ricardo Stuckert / PR e Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 24, indica que a polarização política ainda predomina entre os brasileiros. A maioria dos entrevistados, 74%, declara-se petista ou bolsonarista.

Os simpatizantes do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores (PT), somam 40% dos entrevistados, superando os 34% que se associam ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre os demais respondentes, 18% se dizem neutros, 6% afirmam não apoiar nenhum dos dois lados e 1% não soube responder.

O levantamento foi realizado de 2 a 4 de dezembro. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em 113 municípios do País. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior, feita no fim de julho, o porcentual de brasileiros que se declaravam petistas ou bolsonaristas somava 76% a oscilação entre os levantamentos ocorreu dentro da margem de erro. Na época, o quadro era de empate técnico: 37% diziam simpatizar com Bolsonaro e 39% com o PT de Lula.