Motta: "Congresso não faltou ao governo"

Presidente da Câmara diz que aprovações de projetos no Parlamento dão a certeza de que o Executivo "encerra o ano muito melhor do que o iniciou"

Motta com Lula: presidente da Câmara afirmou que o diálogo entre os Poderes seguirá de forma franca e colaborativa (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que, apesar de 2025 ter sido marcado por desafios e embates, o Legislativo não faltou ao governo federal. Ele citou a aprovação de medidas consideradas estratégicas, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, aprovada por unanimidade, além de propostas de ajuste fiscal e medidas econômicas voltadas ao equilíbrio das contas públicas. As declarações ocorrem durante a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

Outro ponto destacado por Motta foi a aprovação de mudanças relacionadas às isenções fiscais, com foco na redução e na avaliação da eficiência dos benefícios concedidos. Segundo o parlamentar, a nova legislação permitirá maior controle e transparência, garantindo contrapartidas à sociedade e contribuindo para o crescimento econômico e a redução das desigualdades sociais."Não tivemos um ano fácil, foi um ano de muitos desafios, um ano de embates, mas um ano que o Congresso Nacional não faltou ao governo do senhor", disse o parlamentar. "Nós tivemos aprovações importantes, que dão ao senhor a certeza de que o governo encerra o ano muito melhor do que o iniciou", acrescentou.

Ao encerrar seu discurso, o presidente da Câmara agradeceu ao Executivo pela parceria institucional ao longo do ano e afirmou que o diálogo entre os Poderes seguirá de forma franca e colaborativa. Ele também projetou a continuidade dessa relação em 2026, reforçando o compromisso conjunto com a entrega de resultados à população, especialmente aos que mais precisam.

Desenvolvimento

No evento, Motta destacou a importância do Ministério do Turismo para o desenvolvimento do país. Ele também elogiou a atuação do ex-ministro Celso Sabino e afirmou confiar na continuidade das políticas voltadas ao fortalecimento do setor turístico no Brasil.

Motta fez um reconhecimento público do trabalho de Sabino à frente do Ministério do Turismo, ressaltando o perfil diligente e o diálogo constante com o Parlamento. Segundo ele, os resultados apresentados ao longo da gestão demonstram empenho, dedicação e capacidade de resposta às demandas do setor.

O presidente da Casa Legislativa afirmou que a escolha de Gustavo Feliciano para assumir o comando da pasta simboliza a capacidade de articulação política do governo e reforça a aposta em um perfil técnico e conhecedor da área. Ao ressaltar a trajetória do novo ministro, lembrou sua experiência como secretário estadual e seu vínculo com o turismo, afirmando não ter dúvidas de que Feliciano dará sequência às ações já em curso para ampliar o número de turistas no país.

O deputado enfatizou o potencial do turismo como vetor estratégico para a geração de emprego e renda, citando tanto as belezas naturais brasileiras quanto o turismo de negócios. Ele também ressaltou a importância de fortalecer o turismo interno e de consolidar o Brasil como um destino competitivo no cenário internacional, capaz de receber bem os visitantes e estimulá-los a retornar.

Ao mencionar a origem paraibana de Feliciano, o parlamentar afirmou que o novo ministro carrega consigo o espírito de acolhimento característico do estado. Segundo ele, o novo titular da pasta contará com o apoio do presidente da República, do trade turístico e do Congresso Nacional para viabilizar recursos e ações que fortaleçam a política nacional de turismo.



