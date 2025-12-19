João Campos se destaca em Ranking Nacional de Prefeitos 2025 da AtlasIntel

O prefeito do Recife ocupa a 4ª colocação na avaliação de gestão e a 5ª posição em aprovação popular entre a gestões de capitais brasileiras

Prefeito do Recife, João Campos, em entrevista ao Diario de Pernambuco (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), é o 4º gestor de capitais mais bem avaliado do país, com 51% da população avaliando a gestão como ótima ou boa. Campos ainda é considerado o 5º com melhor desempenho em aprovação entre os prefeitos de capitais brasileiras, alcançando 64% dos recifenses. Os dados são do levantamento inédito realizado pela AtlasIntel, que avaliou o desempenho dos gestores municipais das capitais brasileiras em 2025.

De acordo com as informações coletadas entre outubro e dezembro de 2025, ainda em relação à avaliação do governo municipal, 29% consideram a administração regular, enquanto 21% a classificam como ruim ou péssima. À frente de João Campos na avaliação de gestão estão Eduardo Braide (PSD), prefeito de de São Luís (MA), com 72%; Léo Moraes (Podemos), gestor de Porto Velho (RO), com 60%; e Dr. Furlan (MDB), prefeito de Macapá (AP), com 55%.

Aprovação popular

Ainda na categoria “Aprovação Popular”, além de ser aprovada por 64%, a gestão do pessedista é desaprovada por 31%, enquanto 4% dos entrevistados não souberam responder. O prefeito do Recife fica atrás apenas de Eduardo Braide com 82% de aprovação; Dr. Furlan (78%); Léo Moraes (75%); e JHC (PL), prefeito de Maceió (AL), que alcançou 73% de apoio dos cidadãos.



Recortes



A aprovação de João Campos no Recife apresenta variações importantes quando observada por diferentes segmentos sociais e demográficos. Ao analisar o gênero dos entrevistados, nota-se que o prefeito possui uma aceitação ligeiramente maior entre os homens, com 67% de aprovação e 28% de desaprovação, enquanto entre as mulheres o índice de aprovação é de 61%, com a desaprovação subindo para 34%.

No que diz respeito à faixa etária, o desempenho de João Campos é mais expressivo entre os eleitores mais jovens. No grupo de 16 a 24 anos, ele alcança seu pico de aprovação com 73%, índice que se mantém estável em torno de 64% a 65% na faixa de 25 a 44 anos. Entre os adultos de 45 a 59 anos, a aprovação é de 63%, mas sofre uma redução entre as pessoas com 60 anos ou mais, onde o apoio cai para 58% e a desaprovação atinge o nível mais alto, chegando a 37%.

A análise por nível de escolaridade e renda também revela padrões específicos de apoio à gestão. Os cidadãos com ensino médio completo formam a base mais sólida, com 68% de aprovação, seguidos por aqueles com nível superior (62%) e ensino fundamental (59%). No critério de renda, o prefeito encontra seu maior suporte na classe média que recebe entre 2 e 5 salários mínimos, somando 70% de aprovação. Em contraste, a faixa de renda superior a 10 salários mínimos é a que demonstra maior resistência, com a aprovação recuando para 55% e a desaprovação saltando para 42%.

Por fim, os dados religiosos mostram que João Campos é mais bem avaliado entre os católicos, que registram 69% de aprovação, e entre pessoas de outras religiões ou sem religião específica (66%). O segmento evangélico aparece como o grupo mais crítico, com 58% de aprovação e 35% de desaprovação, consolidando um perfil de apoio focado no público jovem, masculino, de classe média e majoritariamente católico.



O Ranking de Prefeitos 2025 baseia-se na metodologia AtlasRecrutamento Digital Aleatório (RDR), que utiliza procedimentos estatísticos para calibrar amostras representativas da população. No total, foram ouvidos 82.781 respondentes em todo o país.

Especificamente no Recife, a amostra contou com 3.792 entrevistados, apresentando uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

O estudo da AtlasIntel tem como objetivo fortalecer a transparência e a accountability no nível municipal, fornecendo dados técnicos sobre como as prefeituras respondem às demandas locais e aos desafios urbanos.

