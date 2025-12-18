Gleisi diz que Lula vai vetar projeto de redução de penas pelo 8/1 e critica líder do governo

Ministra também criticou a atuação do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

Ministra de Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, Gleisi Hoffmann (Foto: Jose Cruz/Agência Brasil)

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou na noite desta quarta-feira, 17, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai vetar o projeto de lei que reduz as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro. A proposta foi aprovada pelo Senado e vai à sanção presidencial.

"O presidente Lula vetará esse projeto. Condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes", disse Gleisi no X (antigo Twitter).

A ministra também criticou a atuação do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A aprovação do texto no colegiado horas antes da votação em plenário ocorreu após um acordo entre governo e oposição, que permitiu a análise do projeto ainda neste ano.

"A condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo que desde o início foi contrária à proposta", escreveu Gleisi.

Mais cedo, Jaques Wagner chamou a responsabilidade para si e afirmou que ele fez um acordo sem consultar Gleisi e o presidente. Ele diz que o combinado envolvia meramente uma questão "de procedimento", para que a proposta fosse votada ainda neste ano, e não sobre o conteúdo do texto.