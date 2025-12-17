Celso Sabino é demitido do Ministério do Turismo, anuncia Lula

Segundo o presidente, a pasta seguirá sendo do União Brasil, que deve indicar um novo nome em breve

Lula anunciou a demissão de Celso Sabino na tarde desta quarta-feira (17) (Joédson Alves/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, na tarde desta quarta-feira (17/12), a demissão de Celso Sabino do Ministério do Turismo após União Brasil expulsar o ministro do partido. Segundo o presidente, a pasta seguirá sendo do União Brasil, que deve indicar um novo nome em breve.

Sabino foi expulso pelo União no início de dezembro. Com a saída dele, o grupo de deputados do partido mais alinhados ao Planalto, indicou Gustavo Damião, filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB), para assumir o cargo. Gustavo foi secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba.

A nomeação de Gustavo Damião deve ser ratificada nas próximas horas. Está prevista uma entrevista coletiva no Ministério do Turismo na tarde desta quarta para detalhar o assunto.



