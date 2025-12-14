Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exame médico na sede da PF em Brasília

A autorização atende a um pedido apresentado pela defesa para permitir que o médico Bruno Luís Barbosa Cherulli entre nas dependências da PF com equipamento portátil de ultrassom

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília (Foto por SERGIO LIMA / AFP)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a realizar exames médicos na Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal, onde ele está preso.

A autorização atende a um pedido apresentado pela defesa na última quinta-feira (11) para permitir que o médico Bruno Luís Barbosa Cherulli entre nas dependências da PF com equipamento portátil de ultrassom realizar exames de ultrassonografia das regiões inguinais (virilhas) direita e esquerda.

Em sua decisão, publicada neste sábado (13), Moraes ressaltou que conforme determinado em decisões anteriores, as visitas dos médicos de Bolsonaro não necessitam de prévia comunicação.