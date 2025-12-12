° / °
EUA removem ministro do STF Alexandre de Moraes e esposa de lista de sanções Global Magnitsky

Os nomes foram removidos da lista sanções nesta sexta-feira (12)

Estadão Conteúdo

Publicado: 12/12/2025 às 15:30

Ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane./ RICARDO STUCKERT

Os Estados Unidos removeram o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes da lista de sanções Global Magnitsky, de acordo com documento divulgado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), órgão vinculado ao Departamento do Tesouro americano. Não foram informados os motivos da exclusão.

Além do ministro, também foram retirados da relação de sancionados sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e a empresa de estudos jurídicos Lex, pertencente à família do ministro.

