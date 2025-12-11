° / °
Política
EX-PRESIDENTE

Defesa de Bolsonaro pede autorização para realizar exame na prisão

Moraes determinou que ele passe por uma perícia médica oficial

Agência Brasil

Publicado: 11/12/2025 às 19:24

Seguir no Google News Seguir

Ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal, onde está preso/ Sergio Lima / AFP

Ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal, onde está preso ( Sergio Lima / AFP)

A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta quinta-feira (11) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que um médico faça um exame de ultrassonografia no ex-presidente. Segundo os advogados, o procedimento terá que ser dentro das instalações da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Bolsonaro está preso em uma sala da superintendência, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação na ação penal da trama golpista.

O pedido de autorização foi feito após Moraes determinar que Bolsonaro passe por uma perícia médica oficial, que deve ser realizada pela própria PF, no prazo de 15 dias.

Veja também:

Os advogados solicitaram que seja autorizada a entrada do médico Bruno Luís Barbosa Cherulli na PF para realizar o exame com um equipamento portátil de ultrassom. O procedimento será realizado nas regiões inguinais direita e esquerda.

“Trata-se de procedimento não invasivo, rápido, que não exige sedação ou estrutura hospitalar, podendo ser plenamente realizado in loco, garantindo, assim, que as imagens e laudos correspondentes sejam disponibilizados imediatamente à Polícia Federal para subsidiar a perícia já determinada por Vossa Excelência”, disse a defesa.

A defesa disse que a medida é necessária para atualizar os exames do ex-presidente. Mais cedo, ao determinar a realização da perícia, Moraes disse que os exames apresentados por Bolsonaro para pedir autorização para realizar uma cirurgia e cumprir prisão domiciliar são antigos.

“A medida visa exclusivamente suprir a atualidade dos exames, ponto expressamente destacado no despacho, e facilitar a pronta conclusão da perícia oficial, sem qualquer impacto no fluxo decisório estabelecido”, completou a defesa.

Na terça-feira (9), os advogados de Bolsonaro afirmaram que o ex-presidente apresentou piora no seu estado de saúde e pediram que ele seja levado imediatamente ao Hospital DF Star, em Brasília, para realizar uma cirurgia.

 

Bolsonaro , prisão
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X