Flávio reúne presidentes de PL, União e PP hoje à noite; Republicanos, de Tarcísio, não irá

Senador Flávio Bolsonaro (Fotográfo/Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) reunirá na noite desta segunda-feira, 8, os presidentes de ao menos três partidos para conversar sobre seu plano de candidatura à Presidência da República, nas eleições de 2026. O encontro será realizado na casa de Flávio em Brasília, às 21h, e terá a presença dos presidentes do PL, Valdemar Costa Neto; do PP, Ciro Nogueira; e do União Brasil, Antônio Rueda.

Marcos Pereira, que preside o Republicanos, também foi convidado mas respondeu que não poderá participar. Flávio tenta captar o apoio das quatro siglas ao seu nome, com discussões para que indiquem um vice de chapa.

O encontro vem três dias depois de Flávio afirmar que recebeu o apoio de seu pai, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) para ser o nome bolsonarista nas eleições presidenciais do ano que vem - pleito que era disputado com nomes como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No domingo, Flávio afirmou que só abriria mão de uma candidatura caso o próprio pai, que está inelegível e preso, concorresse.

