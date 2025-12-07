João Campos diz que há expectativa em Pernambuco de ter "alguém que tenha coragem de resolver os problemas"

Pré-candidato do PSB ao governo de Pernambuco, o prefeito João Campos (PSB) participou de ato de apoio do prefeito de Cupira, Eduardo Lira

O ato de apoio do prefeito de Cupira, Eduardo Lira, ao pré-candidato do PSB ao Governo de Pernambuco, prefeito João Campos (PSB), virou um comício, na tarde deste domingo (7). O socialista já falou como postulante ao Palácio do Campo das Princesas, durante o seu discurso. Ao público presente, Campos disse que não terceirizada os problemas e que há uma expectativa entre os pernambucanos de alguém que chegue para enfrentar os desafios do Estado.

Ao afirmar que não parou de trabalhar, desde que assumiu a Prefeitura do Recife, João Campos disse que faz parte de um time que está preparado. “Não parei um minuto de fazer o que tem que ser feito. Vocês nunca vão me ver terceirizar a culpa, botando dificuldade. Tem muita gente aqui que tem a expectativa de poder ter alguém que tenha coragem de enfrentar os desafios e tenha coragem de resolver os problemas, que não perca tempo com briga alheia”, salientou.

Em outro momento do seu discurso, campos disse que “o jogo mais importante das nossas vidas não é aquele que joga dentro de casa contra um time fraco, para ganhar de 3, 4, 5 a zero”. “O jogo que faz a diferença, é sob pressão para buscar o resultado. Ninguém vai cair em provocação alheia, cair num risco de ansiedade, no caminho que os adversários querem. É o caminho de estar junto com o povo da poeira, da massa, da periferia. Nós vamos seguir com muita tranquilidade e é por isso que fico feliz com o reconhecimento que tivemos hoje”, disse o prefeito recifense.

João Campos relembrou a história do seu pai, Eduardo Campos, e disse ser um hábito seu “fazer política respeitando a história de cada um e cada uma, mas tendo compromisso com os que mais precisam”.

Ao agradecer o apoio do prefeito Eduardo Lira, o pré-candidato do PSB fez mais uma provocação, afirmando que se deve “usar a força política, não é para perseguir as pessoas, perseguir adversários políticos”. “Por isso, saúdo esses prefeitos que estão aqui, que são verdadeiros guerreiros, que têm lado, que têm posição e compromisso político”, acrescentou.

Ao declarar apoio a João Campos, o prefeito Eduardo Lira disse que ali estava montado o palanque vitorioso. “É um sonho ver Pernambuco cada vez mais transformado”, disse Lira. O prefeito de Cupira, inclusive, está deixando o União Brasil e vai se filiar ao PSDB.

O ato político no município de Cupira teve a participação de várias lideranças políticas, entre as quais os pré-candidatos ao Senado, Sílvio Costa Filho (Republicanos), Miguel Coelho (UB) e Marília Arraes (SD).