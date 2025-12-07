João Campos sobe o Morro da Conceição com pré-candidatos ao Senado

Prefeito do Recife, João Campos esteve no Morro, mas três pretendentes ao Senado colaram nele: o ministro Silvio Costa Filho, Marília Arraes e Miguel Coelho

Prefeito João Campos, ministro Silvio Costa Filho, Marília Arraes e Miguel Coelho no Morro da Conceição (Foto: Edson Holanda/PCR)

A subida ao Morro da Conceição é tradição religiosa, mas também política, ainda mais em ano que precede eleições. Neste domingo (7), a romaria de pré-candidatos se repete. Pela manhã, o prefeito do Recife, João Campos (PSB) esteve no Morro, mas três pretendentes ao Senado colaram nele: o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos), Marília Arraes (SD) e Miguel Coelho (UB). A expectativa é que a escolha dos companheiros de chapa seja feita por João depois Carnaval.

Miguel Coelho, apesar de defender a candidatura do PSB e afirmar que está pronto e preparado para concorrer ao Senado, depende da decisão da Federação União Progressista, recém-criada oficialmente. O presidente é o deputado Eduardo da Fonte (PP), aliado da governadora Raquel Lyra (PSD), que também está na disputa pelo Senado.

Silvio Costa Filho preside o Republicanos, que foi o primeiro partido a anunciar apoio João Campos, quando concorreu à reeleição no Recife. O ministro de Portos e Aeroportos tem a simpatia do presidente Lula (PT).

Marília Arraes também cola em João Campos, com quem também teve uma conversa reservada sobre o pleito de 2026. Nas pesquisas, a dirigente do Solidariedade aparece na frente, quando seu nome é incluído, mas seu partido não tem muito a oferecer em relação aos outros aliados de Campos.

O senador Humberto Costa não acompanhou a comitiva, mas o PT esteve representado pelo presidente estadual, deputado Carlos Veras. O partido ainda não definiu coligação majoritária para 2026, porém Veras e João Campos se reuniram, sexta-feira passada, e o dirigente petista admitiu que conversaram sobre alianças. O PT coloca como condição de apoio a uma candidatura para o Governo a presença de Humberto numa das duas vagas da chapa para o Senado.

Cada um que subiu ao Morro da Conceição fez suas orações e, certamente, pediu a Nossa Senhora da Conceição que se dêem bem nas urnas, no próximo ano. Além dos pretendentes a cargos majoritários, deputados e pré-candidatos à Assembleia Legislativa e Câmara Federal também circulam na área.

“Subir o Morro da Conceição é mais que tradição. É reafirmar a nossa fé, a nossa história e o compromisso com o Recife que a gente quer um Recife de oportunidades, de respeito e de justiça social. Estar aqui, junto do povo, com fé renovada e vontade de trabalhar, me dá a certeza de que Pernambuco pode seguir unido, com pluralidade, diálogo e esperança de futuro”, disse João Campos.

Nessa segunda-feira (8), quando encerra a Festa do Morro, a romaria continuará. João Campos voltará a subir a ladeira. A governadora Raquel Lyra também irá reverenciar Nossa Senhora da Conceição logo cedo e irá com a sua comitiva.