Vídeo: em visita a Israel, Eduardo faz pedido no Muro das Lamentações: "Solta o Bolsonaro"

Vídeo mostra o pedido feito por Eduardo Bolsonaro (Reprodução/Redes sociais)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) publicou em suas redes sociais, na quinta-feira (4), um vídeo onde aparece depositando um papel no Muro das Lamentações na Cidade Velha de Jerusalém, em Israel.

No vídeo, o parlamentar mostra o papel com o pedido. "Solta o Bolsonaro", diz o bilhete.

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

