° / °
Política
PEDIDO

Vídeo: em visita a Israel, Eduardo faz pedido no Muro das Lamentações: "Solta o Bolsonaro"

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/12/2025 às 17:42

Seguir no Google News Seguir

Vídeo mostra o pedido feito por Eduardo Bolsonaro /Reprodução/Redes sociais

Vídeo mostra o pedido feito por Eduardo Bolsonaro (Reprodução/Redes sociais)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) publicou em suas redes sociais, na quinta-feira (4), um vídeo onde aparece depositando um papel no Muro das Lamentações na Cidade Velha de Jerusalém, em Israel.

No vídeo, o parlamentar mostra o papel com o pedido. "Solta o Bolsonaro", diz o bilhete.

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Bolsonaro , Eduardo Bolsonaro , Israel , Muro das Lamentações
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X