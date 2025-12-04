Lulinha, filho do presidente Lula, recebeu mesada do Careca do INSS, diz testemunha

Um assessor do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como 'Careca do INSS', afirmou que o lobista era o principal operador do esquema que desviou dinheiro de aposentados e pensionistas.

Presidente Lula, seu filho Lulinha e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como 'Careca do INSS' (Reprodução/Redes Sociais e Lula Marques/Agência Brasil)

Fábio Luis Lula da Silva, filho do presidente Lula, está na mira das investigações da Polícia Federal e da CPMI do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 'Lulinha', como também é conhecido, se mudou para Madri, capital da Espanha, no segundo semestre deste ano.

De acordo com informações do Poder 360, nesta quinta-feira (4), um assessor do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como 'Careca do INSS', afirmou que o lobista era o principal operador do esquema que desviou dinheiro de aposentados e pensionistas.

Durante o depoimento, ainda foi dito que Lulinha recebia um mesada de Antônio no valor de R$ 300 mil ao mês. Além dos pagamentos, Lulinha fez viagens com o 'Careca do INSS', de acordo com as informações que já estão da CPMI do INSS.

Polêmica saída de Lulinha do Brasil levanta suspeitas da oposição

Dessa forma, a oposição está tentando entender se a saída do filho de Lula do país seria um sinal de que ele teve acesso antecipado aos fatos.

Desde que a CPMI foi criada — com a finalidade de investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas —, o filho do presidente foi mencionado diversas vezes por parlamentares.

O suposto envolvimento de Luís está entre os motivos de a oposição ter insistido na criação da CPMI, que também mira o irmão do presidente, Frei Chico, diretor do Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região (Sindipi), entidade investigada pela PF por descontos ilegais nos contracheques de diversos aposentados.



Com informações do Portal Metrópoles.