Presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar é preso pela Polícia Federal

O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil) (Divulgação)

Nesta quarta-feira (3), o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi preso pela Polícia Federal (PF)

Bacellar é alvo da Operação Unha e Carne, que apura o vazamento de informações sigilosas de uma investigação anterior, a Operação Zargun, que prendeu o então deputado TH Joias em setembro. De acordo com a PF, apura quem teria antecipado detalhes da ação policial, que dificultou e obstruiu o trabalho de investigação.

Nesta fase da operação, os agentes da PF cumpriram, com ordens judiciais expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 1 mandado de prisão preventiva e 8 mandados de busca e apreensão, além de 1 mandado de intimação para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Já a Operação Zargun investigou um esquema de corrupção que envolvia lideranças do (Comando Vermelho (CV) no Complexo do Alemão, no Rio de Janaeiro, com vários agentes públicos, entre eles um delegado da PF, policiais militares, um ex-secretário municipal e estadual, além do deputado estadual Thiego Raimendo dos Santos, conhecido como TH Joias. Segundo a PF, o ex-deputado cometer diversos crimes, como integrar organização criminosa armada; contrabando; exploração clandestina de atividades de telecomunicações; evasão de divisas; tráfico de drogas interestadual e violação de sigilo profissional.