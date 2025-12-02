Michelle Bolsonaro pede perdão a enteados: "Não podia ficar calada diante desses acontecimentos"

Ex-primeira dama Michelle Bolsonaro ( Evaristo Sá/ AFP)

Após desentendimento com os enteados, ao criticar o deputado federal André Fernandes (PL-CE) por ter se aproximado de Ciro Gomes (PSDB), a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro publicou um pronunciamento oficial nas suas redes sociais na madrugada desta terça-feira (2).

O desacordo ocorreu após atual presidente do PL Mulher declarar que “adora” André Fernandes, mas que ‘não dá para fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita’, se referindo a Ciro Gomes, durante a participação no lançamento de candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao governo do Ceará.

Em reação, Flávio Bolsonaro disse em entrevista ao portal Metrópoles que Michelle teria sido “autoritária e constrangedora”, pois seu próprio pai, Jair Bolsonaro, “havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará”. Logo em seguida, Carlos e Eduardo também se manifestaram concordando com Flávio sobre a postura inadequada de Michelle, acusando-a de desrespeitar a autoridade do ex-presidente.

Em nota, Michelle manteve seu posicionamento, mas pediu perdão aos enteados. “Eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressar meus pensamentos com liberdade e sinceridade. [...] Foi por isso, e apenas por isso, que me manifestei no Ceará. Não podia ficar calada diante desses acontecimentos. Meu marido tem um coração bom (bom até demais!) e, por isso, tenho o dever de defendê-lo e de me manifestar contra situações que eu sei, serão prejudiciais a ele. Ciro Gomes não é e nunca será de direita. Nunca defenderá os nossos valores. Sempre será um perseguidor e um maledicente contra Bolsonaro.”

Confira o pronunciamento completo da ex-primeira dama:

Com informações do Estado de Minas.