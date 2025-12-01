Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro criticam ação de Michelle: ‘Autoritária’

Esposa de Jair Bolsonaro (PL) criticou aproximação de deputado a Ciro Gomes, mas filhos dizem que movimento foi autorizado pelo ex-presidente

Os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro (EVARISTO SA / AFP)

A participação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) no lançamento de candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao governo do Ceará criou um racha na família do ex-presidente, com Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro criticando publicamente a madrasta.

Durante o evento, Michelle criticou o deputado federal André Fernandes (PL-CE) por ter se aproximado de Ciro Gomes (PSDB), ao qual o parlamentar articula um possível apoio nas eleições para o governo do Ceará em 2026.

“A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora”, reagiu Flávio Bolsonaro, em entrevista à Coluna de Igor Gadelha no Metrópoles.

No X (antigo Twitter), Carlos reforçou o posicionamento do ‘01’: “Meu irmão Flávio Bolsonaro está certo, e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças!”.

Por outro lado, o ‘02’ destacou que tem preferência pela candidatura de Girão, o que quis deixar “bem claro”. De qualquer maneira, considerou o ato de Michelle inadequado em relação à articulação bolsonarista no Ceará.

Eduardo foi o terceiro a se manifestar e endossou o posicionamento dos irmãos. "Meu irmão Flávio Bolsonaro está correto. Foi injusto e desrespeitoso com o André Fernandes o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal acordo, foi uma posição definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder", escreveu.



Crítica de Michelle

A esposa de Jair Bolsonaro (PL) disse que “adora” André Fernandes, mas disparou: "Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita? Isso não dá. Vou falar uma coisa: nós vamos nos levantar, nós vamos nos levantar e nós vamos trabalhar para eleger o Girão".

Fernandes rebateu a crítica em entrevista ao final do evento. "A esposa do ex-presidente Bolsonaro vem aqui e diz que fizemos a movimentação errada, sendo que o próprio presidente, no dia 29 de maio, pediu para ligarmos para Ciro Gomes no viva voz e ficou acertado que apoiaríamos o Ciro".



