Vereadora do Recife é ameaçada de morte após levar foto de Bolsonaro dentro de gaiola para Câmara

Vereadora do Recife Kari Santos (Foto: Câmara Municipal do Recife)

A vereadora recifense Kari Santos (PT) denunciou que passou a receber ameaças de morte em suas redes sociais após uma manifestação feita na Câmara Municipal. Na sessão de terça-feira (25), a parlamentar levou ao plenário uma gaiola contendo a foto de Jair Bolsonaro (PL), em referência à condenação de 27 anos e 3 meses do ex-presidente.

Depois da publicação de um vídeo com a performance, no qual aparece segurando a pequena gaiola e a inscrição “Bolsonaro preso”, mensagens anônimas começaram a ser enviadas à vereadora. Segundo ela, diversos perfis defenderam que ela e seus familiares fossem “esfaqueados” ou “eliminados”.

“Eu só tornei público porque, dessa vez, houve uma quantidade realmente significativa de ameaças de morte, algumas veladas, outras explícitas, e envolveram novamente a minha família. Também vieram ataques à minha honra, à minha imagem, com injúria, calúnia e xenofobia’, afirma a vereadora.

Kari destaca que a publicação “furou a bolha” de apoiadores e chegou até eleitores da direita de outros estados “A gente vive numa democracia, divergências políticas são normais. O que não é normal são os comentários e ameaças que foram dirigidos a mim”, pontua.

“Foi um cenário de perseguição, com o intuito de derrubar minha página e tentar me desestabilizar emocionalmente. Mas não conseguiram. Eu não me senti intimidada nem com medo”, complementa.

Ao ser questionada pelo Diario de Pernambuco se a atitude de levar uma gaiola com a foto do ex-presidente para dentro da Câmara de Vereadores não seria arriscada, Kari disse que não esperava a proporção que as ameaças tomaram.

“As pessoas podem expressar suas opiniões, mas não podem me ameaçar de morte. É um recado pedagógico. E, sinceramente, eu não tenho medo, nunca tive, de bolsonarista. Vou continuar fazendo o que acredito, expressando minhas opiniões e mantendo minhas agendas normalmente”, afirmou.

Ela ainda disse que está reunindo capturas de tela e links para apresentar às autoridades. A intenção é registrar um boletim de ocorrência e solicitar apoio do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para identificar os responsáveis pelos ataques.

De acordo com a parlamentar, o vídeo já ultrapassou 1,2 milhão de visualizações e foi replicado por páginas políticas de grande alcance, o que ampliou a onda de agressões virtuais.

Os insultos seguem sendo enviados, tanto em mensagens privadas quanto nos comentários das publicações da vereadora no Instagram.

Reação do PT

Em nota divulgada na quarta-feira (26), o Partido dos Trabalhadores de Pernambuco manifestou apoio integral à parlamentar. O texto afirma que as ameaças representam mais um episódio da “política do ódio” estimulada por setores da extrema direita, que, segundo a sigla, buscam intimidar representantes comprometidos com a democracia.

A direção estadual destacou que Kari Santos é conhecida por sua atuação cotidiana ao lado da população do Recife. “Não aceitaremos nenhum tipo de intimidação. Não recuaremos um milímetro diante da violência política. As providências necessárias para enfrentar esses atos criminosos estão sendo tomadas. Kari Santos tem todo o nosso apoio e solidariedade”, disse o partido.