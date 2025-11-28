Eduardo e Lula da Fonte pedem que Raquel Lyra envie Lei Orgânica da Polícia Civil à ALEPE

Os parlamentares receberam membros da diretoria da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco (Adeppe) para a discussão do tema

O pedido foi formalizado por meio de ofício enviado à governadora (Divulgação)

Os deputados federais Eduardo da Fonte e Lula da Fonte (PP/UP) pediram, na quarta-feira (26), urgência à governadora Raquel Lyra no envio à Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) do Projeto de Lei que institui a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado.



Em Brasília, os parlamentares receberam membros da diretoria da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco (Adeppe) para a discussão do tema.

Durante o encontro, os policiais apresentaram suas demandas sobre a regulamentação da Lei Orgânica. “A categoria construiu uma proposta sólida e amplamente debatida. Agora é fundamental que o Governo encaminhe o texto à ALEPE”, afirmou Eduardo da Fonte.

O pedido foi formalizado por meio de ofício enviado à governadora, no qual os deputados ressaltam que o atual arcabouço jurídico que rege a Polícia Civil de Pernambuco, formado por normas antigas e fragmentadas, não acompanha as demandas modernas da investigação criminal, das políticas de segurança pública e da proteção dos direitos fundamentais.

Eles também destacam que os próprios policiais civis elaboraram uma minuta de Lei Orgânica após um processo participativo, que incluiu visitas a delegacias, canais digitais, debates com entidades representativas e diálogo com sindicatos de outros estados do Nordeste. A proposta já foi apresentada oficialmente durante Audiência Pública na ALEPE em 12 de setembro, demonstrando maturidade técnica e apoio institucional.

“A Polícia Civil de Pernambuco precisa de uma legislação moderna que valorize seus profissionais, garanta melhores condições de trabalho e fortaleça o combate ao crime organizado”, afirmou Lula da Fonte.

