Ex-ministro Anderson Torres está em cela maior que a de Bolsonaro

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, em sua audiência no STF ( ROSINEI COUTINHO/STF)

Informações divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) revelaram que a cela onde ficará o ex-ministro Anderson Torres, condenado a 24 anos de prisão na trama golpista, é maior que a do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo determinação do ministro Alexandre de Moraes, Torres cumprirá pena em cela do 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, que fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, no DF. O local é destinado à prisão de policiais. Torres é delegado da Polícia Federal.

O local onde ele será preso possui uma área total coberta de 54,76 metros com quarto, banheiro, lavanderia, cozinha, sala e área externa de 10,07 metros. A capacidade do local é para quatro pessoas, mas será usada exclusivamente pelo ex-ministro.

O espaço oferece geladeira, chuveiro com água quente, armários, cama de casal e TV. São oferecidas cinco refeições por dia (café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia). O banho de sol é feito na área externa da cela, permitindo inclusive a prática de exercícios físicos, com total privacidade e sem controle de horário.

Ainda estão à disposição de Anderson Torres dois médicos clínicos, três enfermeiros, dois dentistas, um assistente social, dois psicólogos, um fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem, um psiquiatra e um farmacêutico.