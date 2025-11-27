Câmara aprova orçamento 7% maior para 2026; Recife terá R$ 10,5 bilhões

A proposta, enviada pelo Executivo no Projeto de Lei (PLE) 27/2025, passou por duas votações, uma ordinária e outra extraordinária, e agora segue para sanção do prefeito João Campos

A Câmara Municipal do Recife aprovou a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, fixada em R$ 10,5 bilhões, valor 7,08% maior em relação ao orçamento previsto para 2025, será destinado a áreas como saúde, educação, assistência social, saneamento, habitação, cultura e previdência social. A proposta, enviada pelo Executivo no Projeto de Lei (PLE) 27/2025, passou por duas votações, uma ordinária e outra extraordinária, e agora segue para sanção do prefeito João Campos (PSB).

Ao longo da tramitação, a LOA recebeu 198 emendas dos parlamentares da casa, das quais 67 foram aprovadas. Embora a votação tenha sido unânime, deputados da oposição criticaram a rejeição de grande parte das sugestões feitas.

Para o líder do governo e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Samuel Salazar (MDB), o resultado representa responsabilidade fiscal e capacidade de investimento.

“Tenho muita tranquilidade em afirmar que o Recife entra em 2026 com um orçamento sólido e responsável. Estamos falando de R$ 10,5 bilhões, um crescimento de 7,08% em relação a 2025, resultado da gestão séria do prefeito João Campos (PSB). Esse avanço nos permite manter saúde e educação acima dos mínimos constitucionais e ampliar investimentos, sempre com transparência e diálogo”, afirmou.

Entre as sugestões incorporadas à LOA estão recursos para unidades de saúde, incluindo R$ 20 mil para compra de cinco computadores para a USF da comunidade do Vietnã, R$ 120 mil para aquisição de uma máquina de raio-X na Policlínica Amauri Coutinho, e R$ 80 mil para a Policlínica Barros Lima.

Também serão destinados R$ 100 mil do orçamento a ações de segurança pública, com R$ 50 mil para a Guarda Municipal e R$ 50 mil para o Bope, para compra de fuzis e coletes.