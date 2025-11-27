Painel discute cobertura política e eleições de 2026 no seminário "Cenários para 2026" nesta sexta (28)

Painel discute cobertura política e eleições de 2026 no seminário "Cenários para 2026" (Foto: Divulgação)

As eleições presidenciais de 2026 e seus impactos na política nacional serão o ponto central do painel de Política e Eleições do seminário “Jornalismo, Política e Economia: Cenários para 2026”, que acontece nesta sexta-feira (28), no Hotel Beach Class Convention By Mai, no Recife.

O encontro começa às 14h e deverá reunir alguns dos jornalistas de destaque do país, além de especialistas do Direito, da economia e do setor produtivo, trazendo quatro nomes com atuação em Brasília e experiência em investigações e análises eleitorais.

Estarão presentes o jornalista recém-chegado ao SBT, Leandro Magalhães, vindo da CNN Brasil, abrindo a mesa com o tema “A cobertura política na TV”. Logo em seguida, o colunista do Metrópoles Paulo Cappelli, apresenta sua leitura sobre “A análise política das próximas eleições”.

Juliana Dal Piva, autora de “O Negócio do Jair”, e referência no jornalismo investigativo discutirá “O Brasil depois das inéditas prisões de Jair Bolsonaro e seus generais”. Wilson Lima, diretor da sucursal de Brasília de O Antagonista, encerrará o painel, abordando os movimentos eleitorais e o futuro das disputas no país com a palestra “Bolsopetismo em xeque: quem larga na frente em 2026?”.

Além do painel político, o seminário também traz um painel sobre economia, com apresentações das perspectivas da economia em 2026; detalhamento dos avanços e projeções do turismo; e o advogado Leonardo Dias discutirá o potencial econômico do torcedor brasileiro. No painel sobre direito, serão abordados temas como liberdade de imprensa, judicialização da política e conflitos entre Direito e eleições por especialistas.

Com inscrições limitadas, o evento pretende oferecer um panorama sobre os rumos do país no próximo ciclo eleitoral. Os interessados em participar podem se inscrever através da plataforma Sympla no link https://encurtador.com.br/dLeV , ou nos contatos (81) 99870-9345 (Mara) | (81) 8677-9245 (Flaviane).