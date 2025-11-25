° / °
Política
PRISÕES

General Heleno e Paulo Sergio são presos para cumprir pena por trama golpista

Eles foram levados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília

Agência Brasil

Publicado: 25/11/2025 às 15:21

Seguir no Google News Seguir

Augusto Heleno (à esq.) e Paulo Sérgio Nogueira (à dir.)/Ton Molina/STF

Augusto Heleno (à esq.) e Paulo Sérgio Nogueira (à dir.) (Ton Molina/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a execução das penas dos ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e do Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Generais do Exército, eles foram levados para as instalações do Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

Heleno foi condenado pela trama golpista a 21 anos de prisão. Nogueira vai cumprir 19 anos de prisão.

Veja também:

 

augusto heleno , General , Paulo Sérgio Nogueira , trama golpista
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X