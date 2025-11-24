PL reúne bancada para alinhar estratégia após prisão de Bolsonaro

O encontro ocorre nesta segunda (24/11), em um hotel da capital, e deve ser seguido de coletiva à imprensa. Senadores e deputados da legenda estão presentes

Parlamentares do PL estão reunidos também com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, na sede do partido em Brasília (Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

Deputados e senadores da bancada do Partido Liberal (PL) estão reunidos nesta segunda-feira (24/11) na sede da sigla, em Brasília, juntamente com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. A direção do partido pretende alinhar as próximas ações, incluindo discussões sobre o projeto que trata da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

O projeto de anistia teve urgência aprovada pela Câmara em 17 de setembro. Desde então, o texto ficou sob relatoria de Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que reformulou a proposta para prever apenas reduções de pena, e não o perdão total.

Cabe ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidir quando o texto irá ao Plenário. Líderes do Centrão ouvidos pela reportagem avaliam que a matéria não deve ser pautada nesta semana, mas ressaltam que a decisão final depende da rodada de conversas que Motta ainda fará com os chefes de bancada.



Diálogo com Motta

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que não conversou com o presidente da Câmara desde a votação do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, ocorrida em 18 de novembro. Ele disse que a relação estava “tranquila” naquele dia, mas que não recebeu de Motta qualquer indicação sobre o futuro da anistia.

“Desde fevereiro, é meu único pedido”, disse Sóstenes ao ser questionado sobre o avanço da proposta. Para ele, a prisão de Bolsonaro “não altera nada” no andamento do projeto.

Na semana passada, em entrevista à CNN Brasil, Motta afirmou que a Câmara deve retomar o debate sobre a anistia “nos próximos dias”. O presidente da Casa ainda não se manifestou publicamente sobre a prisão preventiva do ex-presidente.

Confira as informações no Correio Braziliense.