Advogado de Trump comenta prisão de Bolsonaro: "Justificativa frágil que beira a sátira"

Em publicação nas redes sociais, Martin de Luca expressa indignação com a prisão preventiva do ex-presidente

Advogado de Trump, Martin de Luca, critica prisão preventiva de Jair Bolsonaro (Acervo pessoal/Martin de Luca)

A prisão preventiva de Bolsonaro, neste sábado (22/11), indignou o advogado do presidente Donald Trump. Martin de Luca utilizou as redes sociais para demonstrar insatisfação e diz que a decisão é um desrespeito ao governo norte-americano, que reduziu as tarifas sobre o Brasil nesta quinta-feira (20/11).

Na publicação, o advogado define a justificativa para a decisão de Alexandre de Moraes como “tão frágil que beira a sátira”. A detenção foi justificada com base em: uma “violação da tornozeleira eletrônica” não especificada, sem evidências ou explicações; uma vigília pacífica do lado de fora de sua casa; e, inacreditavelmente, o fato de Bolsonaro morar a 13 km da Embaixada dos EUA”, escreveu Martin de Luca.

“Moraes argumentou que, porque Bolsonaro mora a uma curta distância de carro da Embaixada Americana, ele poderia tentar fugir para lá. Como se os Estados Unidos, que sancionaram Moraes por abusos de direitos humanos, fossem contrabandear Bolsonaro para fora do Brasil”, ressaltou.

O advogado ainda comentou que é difícil imaginar um insulto mais gratuito a Donald Trump. “A prisão preventiva no Brasil exige evidências concretas de risco de fuga, atos objetivos de obstrução e a constatação de que nenhuma medida menos gravosa funcionaria. Moraes não forneceu nada disso. Ele simplesmente descreveu um plano de fuga hipotético baseado em geografia, especulação e medo de uma multidão pacífica”, escreveu.

A data da prisão ofendeu o advogado, que reforçou mais uma vez a redução das tarifas, dizendo que “o timing é desafiador”.”Você apoie Bolsonaro ou não, prender um ex-presidente com base na distância da casa dele até a Embaixada dos EUA não é Estado de Direito.É má-fé. E é uma demonstração extraordinária de desrespeito para com o governo Trump, que agiu de boa fé apenas algumas horas antes”, finalizou Martin.

Entenda a prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22/11), na casa dele, no Jardim Botânico, em Brasília. Ele está detido agora na Superintendência da Polícia Federal, no Setor Policial Sul, onde aguarda audiência de custódia, marcada para este domingo.

A prisão é preventiva, sem prazo determinado, e foi solicitada pela Polícia Federalao Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com o pedido.

A prisão preventiva de Bolsonaro não tem relação direta com a condenação na trama golpista, mas, sim, com a quebra reiterada de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo os investigadores, o ex-presidente mexeu na tornozeleira eletrônica às 0h08 deste sábado, violou regras de monitoramento, manteve contatos proibidos e estimulou movimentações políticas mesmo sob restrições.