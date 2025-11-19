TCE-PE elege Carlos Neves como novo presidente do biênio 2026-2027

Autorização foi dada pelo conselheiro Carlos Neves. (Foto: Tarciso Augusto/Esp. DP.)

O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) elegeu, nesta quarta-feira (19), Carlos Neves como novo presidente da instituição durante o biênio 2026-2027. Eleito por aclamação na sessão, o conselheiro sucederá o atual presidente Valdecir Pascoal.

Uma vez eleito, Neves discursou agradecendo a confiança dos pares e falou de sua trajetória no Tribunal.

“Eu tenho muito orgulho de ser conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco. Com a ajuda dos meus colegas e de todos os servidores da Casa, que muito contribuíram para eu estar aqui, espero contribuir com o aprimoramento da nossa atuação e, em última instância, com a melhoria da vida dos pernambucanos”, destacou.

Pascoal saudou seu substituto e falou de atributos técnicos e pessoais de Neves, a quem chamou de “amigo”.

“É uma honra ver um amigo, com quem tenho tantas afinidades, chegar pela primeira vez ao posto mais alto do Tribunal de Contas de Pernambuco. Carlos Neves tem sólida formação acadêmica e experiência no sistema de controle externo brasileiro. É um conhecedor do Direito, uma pessoa que respeita o contraditório, com enorme capacidade de diálogo e firmeza sem autoritarismo”, destacou.

Na nova gestão, que será assumida a partir de janeiro, a mesa diretora terá o conselheiro Marcos Loreto como vice-presidente, além dos conselheiros Dirceu Rodolfo, como corregedor; Eduardo Porto, como diretor da Escola de Contas; e Rodrigo Novaes, como ouvidor.

A Primeira Câmara será presidida pelo conselheiro Ranilson Ramos e a Segunda pelo conselheiro Valdecir Pascoal.

Perfil

Carlos da Costa Pinto Neves Filho é Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife e fez Mestrado em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa. Em sua trajetória profissional até o TCE, Neves foi membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep), trabalhou como Sócio Advogado na empresa Neves, Coutinho e Advogados Associados. O conselheiro também atuou como presidente da Escola Superior da Advocacia na OAB Pernambuco.

O novo presidente foi nomeado para o cargo de conselheiro do Tribunal indicado pelo então governador Paulo Câmara no ato nº 289, de 8 de julho de 2019. Nestes seis anos, Neves ocupou os cargos de presidente da 2ª Câmara, em 2019; presidente da 1ª Câmara, entre 2020 e 2021; ouvidor nos anos de 2022 e 2023; e Vice-Presidente no biênio que se encerra em 2025.