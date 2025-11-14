Polícia Federal indicia ex-ministro Silvio Almeida por importunação sexual

Silvio Almeida foi demitido do governo Lula em setembgro de 2024 após divulgação de dneúncias de assédio sexual

Ex-ministro Silvio Almeida é indiciado por importunação sexual (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A Polícia Federal indiciou o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, no âmbito da investigação que apura denúncias de assédio e importunação sexual. O caso, que corre sob sigilo, foi revelado pelo G1. O relatório final da PF já foi encaminhado ao ministro André Mendonça, responsável pelo processo no Supremo Tribunal Federal (STF).

Com a conclusão das apurações, caberá agora à Procuradoria-Geral da República decidir se apresenta denúncia ao STF, se solicita novas diligências ou se pede o arquivamento. A avaliação ficará a cargo do procurador-geral Paulo Gonet Branco, recentemente reconduzido ao cargo.

Silvio Almeida foi exonerado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 6 de setembro de 2024, após virem a público relatos de assédio sexual. Entre as denunciantes está a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

As primeiras denúncias surgiram após reportagem de Guilherme Amado, no portal Metrópoles, e foram formalizadas pelo movimento Me Too, que recebeu queixas de mulheres por meio de seus canais de atendimento.

Anielle Franco confirmou ter sido assediada pelo então ministro. Ela disse que não havia formalizado denúncia anteriormente por receio de não ser levada a sério. Segundo a ministra, os episódios teriam começado ainda durante a fase de transição do governo, em 2022.