Deputada Roberta Arraes assume presidência da Federação União Progressista em Araripina

(Divulgação)

A deputada mais votada dos partidos que compõem o Sertão do Araripe, Roberta Arraes (PP/UP), assumiu a presidência da Federação União Progressista em Araripina, nesta sexta-feira (07/11), junto ao vereador Francisco Edivaldo, presidente da Câmara de Vereadores da cidade, que assume a vice-presidência.

É um passo importante da Federação para o Sertão do Araripe, abrindo mais espaço para que a região continue se desenvolvendo, principalmente na área da saúde.

A deputada Roberta Arraes, junto com o deputado Eduardo da Fonte e o médico cirurgião-cardíaco Dr. Fábio Rueda, lutam pela consolidação do Hospital do Câncer do Araripe desde 2023, desempenhando um papel fundamental na interiorização da saúde pública de Pernambuco.

Nesta semana, o setor de cardiologia do Hospital Santa Maria foi credenciado pelo Governo do Estado de Pernambuco, uma resposta aos anos de luta dos deputados pela saúde do Sertão.

“É um grande avanço a realização das cirurgias cardiovasculares no Hospital Santa Maria, que darão a possibilidade para que o sertanejo seja tratado no coração do sertão, sem precisar percorrer longas distâncias”, afirmou Eduardo da Fonte.

“A realidade do povo que mora na região do Araripe é diferente. Quando o cidadão tem infarto, percorre 700 km até receber um atendimento de qualidade, perdendo horas preciosas que aumentariam suas chances de cura. Agora, como presidente da Federação, irei continuar lutando para trazer mais conquistas para a saúde do Sertão do Araripe”, afirmou a deputada Roberta Arraes.

