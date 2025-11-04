"Houve uma matança", diz Lula sobre megaoperação contra Comando Vermelho com 121 mortos no Rio

Lula disse que governo pretende pressionar por uma investigação paralela sobre a operação nos Complexos da Penha e do Alemão

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Valter Campanato/Agência Brasil)

Uma semana após a megaoperação das polícias do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, com 121 mortos entre suspeitos de crimes e agentes das forças de segurança do estado, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), falou sobre o episódio.

Nesta terça (4), Lula disse que governo pretende pressionar por uma investigação paralela sobre a operação nos Complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte da capital fluminense, considerada “a mais letal da história do estado”.

"Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação. Porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve matança", disse o presidente.

As frases foram proferidas durante uma entrevista a Associated Press e Reuters, na viagem a Belém (PA).

Lula explicou que o governo está articulando para que legistas da Polícia Federal participem do processo de investigação sobre as mortes durante a atividade policial.

No dia seguinte à operação, o governador do Rio, Claudio Castro (PL), disse que a operação "foi um sucesso" e que as únicas vítimas foram os quatro policiais que morreram nos confrontos.

A situação no Rio gerou mobilização no governo. Os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Macaé Evaristo (Direitos Humanos) e Anielle Franco (Igualdade Racial) viajaram ao estado na última semana para se reunir com o governador.

Castro está em Brasília nesta terça-feira (4), também para ações relacionadas ao tema.

"O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa", disse Lula.

