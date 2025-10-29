Justiça de SP condena homem que chamou morte do neto de Lula de 'justiça divina'

A criança morreu aos sete anos, em 1º de março de 2019. Na época, Lula estava preso em decorrência de condenação pela Operação Lava Jato

Neto do presidente morreu aos sete anos, em 1º de março de 2019 (Ricardo Stuckert/PR)

A Justiça de São Paulo condenou nesta terça-feira, 28, Hudson Luiz da Cruz de Menezes a pagar uma indenização de R$ 1.412 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ironizar a morte do neto do chefe do Executivo em uma publicação feita nas redes sociais em 2019.

Na postagem, Hudson afirmou que a morte do neto de Lula seria uma espécie de "castigo" para o petista.

"Lula tá só começando a pagar pelo tanto de vida que ele matou ao roubar dinheiro público da saúde. A Justiça de Deus não falha…", escreveu Hudson no perfil Hudson du Mato.

O neto do presidente, Arthur Araújo Lula da Silva, morreu aos sete anos, em 1º de março de 2019, em um hospital de Santo André (SP), vítima de meningite. Na época, o irmão de Lula, Genival Inácio da Silva, havia morrido três meses antes, e o então ex-presidente estava preso em decorrência de condenação pela Operação Lava Jato.

Na sentença, o juiz Fernando de Oliveira Domingues Ladeira, da 7ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, destacou que Hudson utilizou a morte de um familiar "e o momento de dor para fazer considerações políticas", o que, segundo ele, "destoa do debate de ideias livres em um contexto de civilidade básica, cujo preceito primário é respeitar o interlocutor".

"Debater não é apenas falar, isso é discurso, não é debate. No debate, ouvir é tão importante quanto dizer, e para ouvir (e não apenas escutar) é preciso respeitar o debatedor enquanto indivíduo. Isso implica respeitar momentos de fragilidade, notadamente o luto", afirmou o magistrado.

O valor da indenização é o mesmo pedido na ação, que na época era equivalente a um salário mínimo. A decisão ainda será publicada no Diário de Justiça e pode ser alvo de recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).