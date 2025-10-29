Presidente do STF e CNJ, Edson Fachin, vem ao Recife para abrir o Mês Nacional do Júri 2025 nesta segunda (3)

A cerimônia de abertura será realizada no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no bairro da Joana Bezerra

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Foto: Sergio Lima/AFP (Foto: Sergio Lima/AFP)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, vem ao Recife na próxima segunda-feira (3) para abrir oficialmente o Mês Nacional do Júri 2025, iniciativa que busca acelerar os julgamentos de crimes dolosos contra a vida em todo o país.

A cerimônia de abertura será realizada no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no bairro da Joana Bezerra, pela manhã. Tribunais de Justiça de todos os estados vão promover mutirões de julgamento, entre 3 e 28 de novembro, com o objetivo de reduzir o tempo de tramitação de processos, assegurando o cumprimento do princípio da razoável duração dos mesmos.

Quatro frentes prioritárias são o foco de 2025:

Crimes contra menores de 14 anos;

Crimes dolosos contra a vida de mulheres;

Ações envolvendo policiais;

Processos com mais de cinco anos sem julgamento.

A expectativa é que mais de 4.500 sessões do Tribunal do Júri sejam realizadas em todo o território nacional durante o mês.

Além da capital pernambucana, o ministro também deve participar de um ato do Mês Nacional do Júri em Salvador (BA), reforçando a importância da mobilização nacional pela celeridade e efetividade da Justiça.

