Lula diz que frase sobre 'traficantes serem vítimas de usuários' foi mal colocada

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu que errou ao dizer que "traficantes são vítimas dos usuários" de drogas. Disse que a frase foi "mal colocada" e que seu "posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado".

Em publicação no X na tarde desta sexta-feira (24), porém, Lula não pediu desculpas pelo que falou. Disse que "mais importante do que as palavras são as ações" do seu governo.

"Fiz uma frase mal colocada nesta quinta-feira e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país", afirmou o presidente.

A publicação foi feita às 14h15, no horário de Brasília. Lula está na Malásia, onde, pelo fuso horário, era 1h15 de sábado. No texto, o presidente diz, ainda que "continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado".

Em declaração nesta sexta-feira, Lula disse que uma forma mais eficaz de combater o uso de drogas seria ter uma ação junto aos usuários.

"Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários, os usuários são responsáveis pelos traficantes que são vítimas dos usuários também. Você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra (...). Então é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate a droga", afirmou.

