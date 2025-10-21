STF retoma nesta terça (21) julgamento de réus do Núcleo 4 da trama golpista

A análise foi suspensa na semana passada, após serem feitas as sustentações orais das defesas dos réus e da acusação pela Procuradoria-Geral da República

Julgamento da Ação Penal 2694 - Núcleo 4 (Antonio Augusto/STF)

É retomada nesta terça-feira, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), a partir das 9h, o julgamento dos sete réus do chamado Núcleo 4 da trama golpista durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A análise foi suspensa na semana passada, após serem feitas as sustentações orais das defesas dos réus e da acusação pela Procuradoria-Geral da República (PGR), pedindo a condenação.

Os integrantes do núcleo são:

Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército);

Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército);

Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército);

Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército);

Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército);

Marcelo Araújo Bormevet (policial federal);

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

Os acusados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado.

Em setembro, a Primeira Turma do STF condenou, em um placar de 4 a 1, o núcleo 1 da Trama Golpista, composta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, e mais sete réus que participaram da tentativa de golpe.

Última sessão

Na sessão anterior, as defesas pediram a absolvição dos acusados, negando participação em ações de desinformação e ataques virtuais contra instituições e autoridades em 2022. Por outro lado, a PGR sustenta que os acusados participaram de estratégias para desacreditar o processo eleitoral e incitar atos golpistas.

Outros núcleos da Trama Golpista

Além do Núcleo 4, o STF ainda julgará outros grupos ligados à trama. O Núcleo 3 tem julgamento marcado para 11 de novembro, e o Núcleo 2, para dezembro. O Núcleo 1, que inclui Jair Bolsonaro, já foi condenado, enquanto o Núcleo 5, liderado pelo empresário Paulo Figueiredo, ainda não tem data definida para análise.