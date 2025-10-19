Municípios podem assinar compromissos ambientais e sociais até a COP30

COP30 acontece em Belém (PA) de 10 a 21 de novembro (Evaristo Sa/AFP)

Até o início da COP30, em Belém, no próximo mês, municípios de todo o país poderão assinar compromissos ambientais e sociais na “Declaração das Cidades na COP30”. O documento foi apresentado na última quarta-feira, durante o Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades 2025, promovido pelo ICS, Instituto Cidades Sustentáveis.

Segundo o documento, é preciso que as relações entre governos municipais, estaduais e federal sejam fortalecidas, para dar protagonismo às cidades no enfrentamento à emergência climática. “As cidades respondem por mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa. No Brasil, os dados demográficos e socioeconômicos do censo revelam como as desigualdades socioeconômicas e raciais se refletem na exposição a riscos ambientais e climáticos, apontando para a necessidade de um planejamento urbano integrado e políticas públicas que abordem essas vulnerabilidades”, disse a Coordenadora do Programa Cidades Sustentáveis do ICS, Zuleica Goulart.

A “Declaração das Cidades na COP30” traz dez ações prioritárias para enfrentar a emergência climática: cuidados com o ar, as águas e o solo; prevenir e gerir riscos climáticos; ampliar áreas verdes; dar destino correto aos resíduos sólidos; promover a educação ambiental; incentivar a agricultura local; adotar compras públicas sustentáveis e garantir a justiça climática.

