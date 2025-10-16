Haddad cita conversa com Mauro Vieira e mostra confiança em avanço nas negociações com os EUA

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontra nesta quinta-feira com o Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad ( José Cruz/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (16) que está confiante com o avanço das negociações comerciais com os Estados Unidos. Ele relatou que conversou com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e disse acreditar que há espaço para uma conversa só sobre aspectos econômicos, sem misturar assuntos políticos.

"Acredito que esteja aberto para uma reunião, para uma reestabilização de relações cordiais como sempre tivemos - e isolando essa questão política, da questão econômica. Eu penso que a coisa mais grave que aconteceu foi essa mistura da questão política com a questão econômica", disse Haddad a jornalistas na chegada ao ministério.

Vieira se encontra nesta quinta-feira com o Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

É o primeiro encontro entre ministros desde que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos EUA, Donald Trump, tiveram conversa telefônica sobre a relação dos países.

Haddad negou, entretanto, que haja qualquer previsão de agenda sua com representantes do governo norte-americano.



