Gilson Machado reforça lealdade a Bolsonaro e fala sobre planos para o Senado em 2026

Gilson Machado e o ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Isac Nóbrega/PR)

O ex-ministro do Turismo e Cultura, Gilson Machado (PL), falou sobre seu futuro político, a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e as perspectivas da direita em Pernambuco para as eleições de 2026. Pré-candidato ao Senado, ele também comentou sobre a atuação dos atuais representantes pernambucanos no Congresso e defendeu a necessidade de uma base conservadora mais unida no estado.

Com relação próxima ao ex-presidente, Machado fez questão de reafirmar sua lealdade a Bolsonaro e disse que sua candidatura ao Senado dependerá diretamente da orientação do líder do PL. “Meu candidato em primeiro lugar seria Jair Messias Bolsonaro. Minha opção, em segundo, Jair Bolsonaro; em terceiro, Jair Bolsonaro”, afirmou em entrevista ao Cena Política, do Sistema Jornal do Commercio.

Ainda segundo Gilson, qualquer movimento eleitoral deve seguir o alinhamento nacional do bolsonarismo.

Ao falar sobre o cenário político local, o ex-ministro criticou as divisões internas na direita e minimizou desentendimentos com lideranças como Anderson Ferreira (PL). “Eu não passo o meu tempo pensando em Anderson Ferreira. Eu fico na minha, fazendo o meu trabalho, o meu serviço, pronto para a batalha”.

Questionado sobre possíveis alianças para 2026, ele evitou antecipar posições e, sem citar nomes, afirmou que a definição de apoios passará por conversas entre as lideranças da direita no estado, que ainda buscam consolidar uma frente única.

Senado

Gilson também comentou o papel do Senado no equilíbrio político do país. Para ele, a Casa tem importância decisiva na análise de temas sensíveis, como pedidos de impeachment e votações de impacto nacional. “O Senado é onde o país se define. Quero levar minha experiência e mostrar que é possível fazer política com resultados concretos, sem promessas vazias”, afirmou.