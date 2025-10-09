Mauro Vieira e Marco Rubio combinam encontro em Washington

Mais cedo nesta semana, na segunda-feira (6), os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, se falaram através de videochamada

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira (foto: Carlos Cruz/MRE)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o Secretário de Estado Marco Rubio, dos Estados Unidos, combinaram um encontro em Washington durante telefonema realizado na manhã desta quinta-feira (9).

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores classificou o diálogo entre Mauro Vieira e Marco Rubio sobre a agenda bilateral como “muito positivo”, e afirmou que os dois “acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião proximamente em Washington, em data a ser definida, para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes”.

“O Secretário de Estado convidou o Ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos”, diz o comunicado.