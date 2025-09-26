° / °
Política
ELEIÇÕES 2026

Alckmin sobre eleições de 2026: Lula é o candidato natural e tem o que mostrar

Vice-presidente evitou dar indicações sobre seu futuro político

Agência Brasil

Publicado: 26/09/2025 às 20:59

Seguir no Google News Seguir

Vice-Presidente da República Geraldo Alckmin durante a coletiva de imprensa, no MDIC, em Brasília-DF./Foto: Júlio César Silva/MDIC

Vice-Presidente da República Geraldo Alckmin durante a coletiva de imprensa, no MDIC, em Brasília-DF. (Foto: Júlio César Silva/MDIC)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "o candidato natural" a concorrer à Presidência da República em 2026 e "tem o que mostrar".

Ele evitou dar indicações sobre seu futuro político. Alckmin é cotado a concorrer ao governo de São Paulo, ao Senado Federal ou a se manter na chapa presidencial de Lula nas eleições do ano que vem.

"Nós estamos em ano ímpar. Então, candidato a presidente só se for do Santos Futebol Clube", disse Alckmin em entrevista ao apresentador Datenana na Rede TV.

"O presidente Lula, Datena, é o candidato natural. E tem o que mostrar. Mas isso tem seu tempo, é o ano que vem", finalizou.

Veja também:

Alckmin , Candidato , eleições 2026 , Lula
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP