Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Eduardo Bolsonaro
O trâmite pode levar à cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, que se auto exilou nos Estados Unidos em março deste ano
Publicado: 23/09/2025 às 14:30
"A anistia ampla, geral e irrestrita não está sob negociação", afirmou Eduardo, em postagem na rede social X, na noite de sexta-feira, 19 (Foto: SAUL LOEB / AFP)
Um processo disciplinar contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi instaurado, nesta terça-feira (23), pelo Conselho de Ética da Câmara. O trâmite pode levar à cassação do mandato do parlamentar, que se autoexilou nos Estados Unidos em março deste ano.
Foram sorteados para relatar o caso os deputados Paulo Lemos (PSol-AP), Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-AP) e Duda Salabert (PDT-MG). A relatoria será definida pelo presidente do Conselho, Fabio Schiochet (União Brasil-SC), a partir da lista tríplice.
A queixa contra Eduardo Bolsonaro, apresentada pelo PT, o acusa de agir “contra os fundamentos da República”, atuando contra autoridades brasileiras e usando a imunidade parlamentar para atacar a ordem institucional.