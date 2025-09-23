Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Eduardo Bolsonaro

O trâmite pode levar à cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, que se auto exilou nos Estados Unidos em março deste ano

"A anistia ampla, geral e irrestrita não está sob negociação", afirmou Eduardo, em postagem na rede social X, na noite de sexta-feira, 19 (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Um processo disciplinar contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi instaurado, nesta terça-feira (23), pelo Conselho de Ética da Câmara. O trâmite pode levar à cassação do mandato do parlamentar, que se autoexilou nos Estados Unidos em março deste ano.

Foram sorteados para relatar o caso os deputados Paulo Lemos (PSol-AP), Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-AP) e Duda Salabert (PDT-MG). A relatoria será definida pelo presidente do Conselho, Fabio Schiochet (União Brasil-SC), a partir da lista tríplice.

A queixa contra Eduardo Bolsonaro, apresentada pelo PT, o acusa de agir “contra os fundamentos da República”, atuando contra autoridades brasileiras e usando a imunidade parlamentar para atacar a ordem institucional.