Humberto tem 22%; Sílvio Costa Filho, 17%, diz Real Time Big Data sobre disputa para o Senado

Senador Humberto Costa (Fotos: Rafael Vieira)

Uma pesquisa divulgada nesta terça (23) pelo instituto Real Time Big Data, a pedido da Rede CNN, mostra a como está a disputa para o Senado federal em Pernambuco, nas eleições de 2026.

No próximo ano, serão eleitos dois parlamentares.

Foram entrevistadas 1.200 pessoas, entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O nível de confiança é de 95%.

O levantamento aponta que Humberto Costa(PT)lidera a disputa, com 22% das intenções de voto.

O ministro de Portos e Aeroportos,Silvio Costa Filho (Republicanos) aparece com 17%.

O ex-deputado federal Anderson Ferreira (PL) surge na terceira posição, com 15%.

O senador Fernando Dueire (MDB) tem 9%.

A deputada Jô Cavalcanti (PSOL)surge 4% das intenções de voto.

Votos nulo e em branco somam 17%, enquanto os que não souberam ou não responderam representam 16%.

Veja os cenários

Cenário 1



Humberto Costa (PT):22%



Silvio Costa Filho (Republicanos):17%

Anderson Ferreira (PL):15%

Fernando Dueire (MDB):9%

Jô Cavalcanti (PSOL):4%

Nulo/branco:17%

Não sabe/não respondeu:16%

Cenário 2

Humberto Costa (PT):21%

Silvio Costa Filho (Republicanos):15%

Eduardo da Fonte (PP):15%

Anderson Ferreira (PL):14%

Jô Cavalcanti (PSOL):5%

Nulo/branco:16%

Não sabe/não respondeu:14%

Cenário 3

Humberto Costa (PT):19%

Miguel Coelho (União):18%

Anderson Ferreira (PL):14%

Silvio Costa Filho (Republicanos):14%

Jô Cavalcanti (PSOL):5%

Nulo/branco:16%

Não sabe/não respondeu:14%