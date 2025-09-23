Humberto tem 22%; Sílvio Costa Filho, 17%, diz Real Time Big Data sobre disputa para o Senado
Encomendado pela CNN, o levantamento foi divulgado nesta terça (23). Foram entrevistadas 1.200 pessoas, entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos
Publicado: 23/09/2025 às 09:10
Senador Humberto Costa (Fotos: Rafael Vieira)
Uma pesquisa divulgada nesta terça (23) pelo instituto Real Time Big Data, a pedido da Rede CNN, mostra a como está a disputa para o Senado federal em Pernambuco, nas eleições de 2026.
No próximo ano, serão eleitos dois parlamentares.
Foram entrevistadas 1.200 pessoas, entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
O nível de confiança é de 95%.
O levantamento aponta que Humberto Costa(PT)lidera a disputa, com 22% das intenções de voto.
O ministro de Portos e Aeroportos,Silvio Costa Filho (Republicanos) aparece com 17%.
O ex-deputado federal Anderson Ferreira (PL) surge na terceira posição, com 15%.
O senador Fernando Dueire (MDB) tem 9%.
A deputada Jô Cavalcanti (PSOL)surge 4% das intenções de voto.
Votos nulo e em branco somam 17%, enquanto os que não souberam ou não responderam representam 16%.
Veja os cenários
Cenário 1
Humberto Costa (PT):22%
Silvio Costa Filho (Republicanos):17%
Anderson Ferreira (PL):15%
Fernando Dueire (MDB):9%
Jô Cavalcanti (PSOL):4%
Nulo/branco:17%
Não sabe/não respondeu:16%
Cenário 2
Humberto Costa (PT):21%
Silvio Costa Filho (Republicanos):15%
Eduardo da Fonte (PP):15%
Anderson Ferreira (PL):14%
Jô Cavalcanti (PSOL):5%
Nulo/branco:16%
Não sabe/não respondeu:14%
Cenário 3
Humberto Costa (PT):19%
Miguel Coelho (União):18%
Anderson Ferreira (PL):14%
Silvio Costa Filho (Republicanos):14%
Jô Cavalcanti (PSOL):5%
Nulo/branco:16%
Não sabe/não respondeu:14%