Raquel Lyra comenta CPI da Publicidade, eleições e PEC da Blindagem

Durante o lançamento da nova marca do Porto de Suape, nesta segunda-feira (22), a governadora afirmou que o "foco é fazer Pernambuco crescer"

Governadora Raquel Lyra (PSD) (Foto: Marina Torres/ DP Foto)

Durante o lançamento da nova marca do Porto de Suape, nesta segunda-feira (22), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), se posicionou sobre os desdobramentos da instalação da CPI da Publicidade da Alepe, da PEC da Blindagem e o cenário pré-eleitoral para 2026. “Nosso foco é fazer Pernambuco crescer”.

CPI da Publicidade

Ao ser perguntada a respeito a decisão judicial que anulou a prorrogação da comissão e devolveu os cargos à deputada Débora Almeida (PSDB) e Anderson Florêncio (PP), Raquel defendeu a lisura do contrato de publicidade firmado por sua gestão.

“A gente preza muito nosso governo pela integridade e pelo respeito ao dinheiro público. O contrato de publicidade já tem relatório do Tribunal de Contas com 81 páginas indicando que é um contrato correto. A decisão judicial vem apenas referendar no que diz respeito à forma como foi feito”, afirmou.

A governadora também ressaltou a transparência nas licitações e disse confiar no devido processo legal. “Sou procuradora do Estado. Sei que, quando passar o governo, voltarei para minha casa e responderei como procuradora por todos esses atos.”

PEC da Blindagem

Raquel também reiterou seu posicionamento de forma crítica à PEC da Blindagem, proposta que limita a atuação do Judiciário sobre parlamentares. “Essa PEC não dialoga com o que eu entendo como certo, nem com o que o povo entende como justo.”

A governadora afirmou que a proposta “não está em sintonia com o sentimento da população brasileira, que quer ver probidade, integridade e que as coisas aconteçam do jeito certo”.

Eleições

Ao ser questionada sobre as movimentações para as eleições de 2026, a chefe do Executivo destacou que o foco do governo, neste momento, não é a disputa política, mas a entrega de resultados.

“As eleições acontecerão no momento certo. O que a gente precisa é garantir que todas as lideranças saibam que maior do que todos nós é o nosso estado”, disse.

“Não se trata de Raquel, trata-se de permitir oportunidades para Pernambuco. E essas oportunidades estão acontecendo agora. E Pernambuco sabe muito bem que, quando a gente não aproveita as oportunidades, no momento que passa, nós perdemos 10 anos”, completou a governadora.

