Porto de Suape passa a ser Complexo Industrial Portuário de Pernambuco

Evento apresentou ainda a nova marca do porto. Durante o lançamento, a governadora Raquel Lyra destacou o novo momento vivido pelo complexo, com obras estruturantes em andamento

Diretor Ronaldo Lira, diretor-presidente de Suape, representado Armando Monteiro Bisneto, (Foto: Marina Torres/ DP Foto)

O Porto de Suape iniciou um novo capítulo nesta segunda (22), com o lançamento da sua nova identidade visual e reposicionamento de marca, reforçando sua posição no cenário nacional e internacional. Agora, o porto passa a ser Complexo Industrial Portuário de Pernambuco. O anúncio foi feito em evento com a presença da governadora Raquel Lyra (PSD) e de empresários e autoridades.

Durante o lançamento, a governadora destacou o novo momento vivido pelo complexo, com obras estruturantes em andamento, além do reposicionamento estratégico que visa ampliar a visibilidade nacional e internacional do porto.

“A gente apresenta hoje a Pernambuco com uma nova marca de Suape, nos reposicionando do ponto de vista estratégico. Não só para Pernambuco, mas para o Brasil e para o mundo. O Porto Suape construiu uma história linda ao longo dos 46 anos de sua existência, mas, agora, a gente vive um momento diferente, onde investimentos estruturadores, sonhados há muito tempo, estão acontecendo”, afirmou Raquel.

“Temos um porto que tem uma alta capacidade de crescer, a gente tem um porto natural que precisa e que já está pronto para receber novos investimentos. A bola da vez, de fato, é Suape, é o melhor porto do Norte Nordeste Brasileiro e é o que tá mais pronto para responder às necessidades que o Brasil hoje apresenta. Então, não é apenas uma nova marca. A gente traz para cá um novo conceito de um porto que já nasceu muito grande”, ressaltou a governadora.

O diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, representado no evento pelo diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária de Suape, Ronaldo Lira, reforçou a visão de futuro do novo posicionamento, aliada ao compromisso com sustentabilidade e inovação.

‘“Estamos enviando uma mensagem clara e direta para o mercado nacional e internacional: de que aqui somos uma base forte de logística, negócios e de bons negócios. Temos ampla capacidade de construir pontes e promover conexões globais. O sexto maior porto público em movimentação de cargas do país está pronto para crescer. Os investimentos de 217 milhões em parceria com o Governo Federal irão potencializar enormemente a nossa infraestrutura”, declarou Monteiro Bisneto em mensagem lida durante o evento. O diretor-presidente não pôde comparecer presencialmente por motivos de saúde.

Já o presidente do Conselho de Administração de Suape, Paulo Sales, ressaltou o papel da nova marca como incentivador de um novo tempo para o complexo. “O que vocês vão ver aqui é uma nova marca de um povo. É um novo posicionamento. Um posicionamento estratégico, um chamamento”, destacou Sales.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, explicou que a nova identidade aproxima ainda mais o porto de sua vocação internacional, sem perder o vínculo com o estado.

“A nova marca coloca a gente em um formato de comunicação mais compatível com um processo de internacionalização e de trazer novos players. É uma maneira de dialogar, além de ser uma maior aproximação com a identidade de Pernambuco, da nossa bandeira que tanto nos orgulha”, pontuou o secretário.



Desenvolvida pela agência de publicidade Blackninja, a nova marca foi apresentada pela sócia-fundadora, Renata Gusmão, durante o evento, com cores e formas do novo design inspiradas no sol e no azul da bandeira de Pernambuco.