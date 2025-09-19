Paulinho da Força se reúne com Temer e quer novo nome para o PL da anistia

Em encontro com o ex-presidente Michel Temer e com o deputado Aécio Neves, o relator do PL da Anistia disse que quer buscar pacificação e tenta descolar o termo 'anistia' do projeto que vai aliviar a pena dos condenados do 8 de janeiro

O relator do PL da anistia, Paulinho da Força se reuniu com o ex-presidente Michel Temer e com o deputado federal Aécio Neves na noite desta quinta-feira (18/9) para discutir os termos do projeto (Reprodução/Redes Sociais )

O relator do PL da anistia, Paulinho da Força se encontrou, na noite desta quinta-feira (18/9), com o ex-presidente Michel Temer e com o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) para discutir o projeto da anistia que buscará aliviar a pena dos condenados do 8 de janeiro. No encontro, foi apresentada a proposta de alterar o nome do PL do anistia para PL da dosimetria. A estratégia dá pistas sobre o caminho que o relator deve adotar.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou que conceder anistia a criminosos que atentaram contra o estado democrático de direito é inconstitucional e por isso, mudar o nome do projeto é 'absolutamente adequada'. Aécio destacou ainda que é preciso vencer essa pauta para que o país possa discutir outras agendas.

"Esse nome de PL da dosimetria vai permitir a aqueles que lateralmente participaram do 8 de janeiro possam retomar suas vidas e o Brasil tocar suas agendas, porque o país está paralisado nesse confronto que só interessa os dois extremos", afirmou Aécio.

Michel Temer disse que esse é um momento histórico para o país e propôs um pacto para que os Três Poderes possam, em consenso, atuar por essa pauta. "De comum acordo com o STF, com o Executivo, em uma espécie de pacto republicano, especialmente com essa denominação de PL da dosimetria, para redução das penas, acho que pode produzir um efeito muito positivo", propôs o ex-presidente da República.

Paulinho da Força voltou a dizer que a discussão do projeto tem o objetivo de pacificar o país e acabar com a polarização. "Esse PL nós queremos discutir para pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda e precisamos de pacificação", declarou o relator.

O parecer de Paulinho da Força sobre o PL 2162/2023 deve ser apresentado "o mais rápido possível", conforme disse o próprio deputado na manhã de quinta-feira, logo após ser apresentado como responsável pelo relatório da proposta. O relator também disse que não sabe se o texto vai agradar Bolsonaro, mas também não fechou totalmente as portas para o ex-presidente condenado por tentativa de golpe de estado. Por outro lado, Paulinho da Força já afirmou que anistia ampla geral e irrestrita é impossível, e declarou que vai buscar um texto de meio-termo que agrade 'gregos e troianos'.