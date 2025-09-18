Ministro Silvio Costa Filho recebe Medalha de Mérito José Mariano na Câmara do Recife

Ministro Silvio Costa Filho recebe Medalha de Mérito José Mariano (Foto: Crsyli Viana/DP Foto)



Em solenidade realizada nesta quinta-feira (18), no plenário da Casa José Mariano, a Câmara Municipal do Recife entregou a Medalha de Mérito José Mariano ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A homenagem foi proposta pelo vereador Hélio Guabiraba, autor do Decreto Legislativo nº 1.201/25, e conduzida pelo presidente da Casa, vereador Romerinho Jatobá.

A cerimônia reuniu vereadores, autoridades e convidados em reconhecimento à trajetória política de Costa Filho, que iniciou a carreira como vereador do Recife, aos 21 anos, tornando-se o mais jovem da história da cidade a ocupar o cargo.

Ao receber a honraria, o ministro destacou a emoção de retornar à Casa Legislativa duas décadas após sua primeira eleição. “A primeira coisa que eu quero dizer é da alegria de poder voltar à Câmara Municipal, essa casa que é uma caixa de ressonância da sociedade recifense. Poder voltar, 20 anos depois, me dá uma alegria enorme e aumenta ainda mais a minha responsabilidade de trabalhar por Pernambuco”, afirmou.

Silvio Costa Filho ressaltou que a homenagem aprovada por unanimidade amplia o compromisso de seguir atuando em favor da população. “Acho que é um reconhecimento, do que a gente tem procurado fazer pelo Recife e por Pernambuco. Nossa geração tem responsabilidade com o fortalecimento da democracia, das instituições, da liberdade de imprensa e com a garantia de investimentos que melhorem a vida da população”, disse.

O vereador Hélio Guabiraba, responsável pela iniciativa, enalteceu a trajetória política do homenageado. “Aos 21 anos, ele se tornou o vereador mais jovem da nossa cidade. Cumpriu três mandatos como deputado estadual, foi secretário de governo e hoje, como deputado federal licenciado e ministro de Portos e Aeroportos, vem se destacando com grandes iniciativas, como o voo direto para Madrid e Portugal e a sala de atendimento para pessoas com transtorno do espectro autista no Aeroporto Internacional dos Guararapes”, destacou.

Hélio acrescentou que a escolha da medalha simboliza o reconhecimento do Recife a um filho da cidade. “Como recifense, ele não pôde receber o título da cidade, mas entendemos que a Medalha José Mariano faz jus ao que ele vem realizando pelo nosso estado e pela nossa capital”, declarou.

O vice-prefeito do Recife, Victor Marques, também prestou homenagem durante a sessão solene, ressaltando a importância da medalha e a representatividade do momento. “Sinta que é o Recife que está lhe abraçando. Essa homenagem, assinada por todos os vereadores, da situação e da oposição, tem um peso e um simbolismo muito grande. É um reconhecimento não apenas da Câmara, mas de toda a cidade, que sabe da sua responsabilidade, do papel que você cumpre e ainda tem a cumprir por Pernambuco”, afirmou.