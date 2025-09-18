Nos EUA, Eduardo Bolsonaro reclama por não conseguir votar em urgência da anistia
Deputado fez publicação nas redes afirmando que, apesar de ser líder da minoria, não consegue registrar presença no sistema para votar propostas como o PL da anistia
Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense
Publicado: 18/09/2025 às 15:59
Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, na noite de quarta-feira (17/9), que está sendo impedido de participar das votações virtuais da Câmara dos Deputados, incluindo a sessão que aprovou a urgência do projeto de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Em publicação no Instagram, ele disse que, mesmo na condição de líder da minoria, não consegue registrar presença no aplicativo Infoleg, o que inviabiliza sua participação nas deliberações da Casa.
Segundo Eduardo, o problema persiste há semanas, mesmo após tentativas de solução com técnicos da Câmara e envio de ofícios à Mesa Diretora. “Não consigo votar a favor do requerimento de urgência da anistia. Porém, deixo aqui manifestado meu voto, bem como enviarei ofício formal comunicando o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB)”, declarou.
Na mesma noite, o plenário aprovou a urgência do projeto de lei de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que concede anistia a investigados e condenados pelos ataques de 8 de janeiro. A medida recebeu 311 votos favoráveis, 163 contrários e sete abstenções, permitindo que a proposta siga direto ao plenário sem passar pelas comissões.
Antes da votação, Hugo Motta afirmou que o país precisa de “pacificação” e defendeu que o tema seja debatido pelo plenário de forma ampla. Nesta quinta-feira (18), anunciou que Paulinho da Força (Solidariedade-SP) será o relator e responsável por apresentar o texto final que será deliberado pelo plenário da Casa.
O Correio entrou em contato com a Câmara dos Deputados para comentar sobre o assunto, mas não recebeu resposta até o momento. O espaço segue aberto para manifestações.
Confira as informações no Correio Braziliense.