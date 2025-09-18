Confira como votaram os deputados pernambucanos para urgência da Anistia
Com a decisão, a tramitação do projeto será acelerada, não passando pelas Comissões da Casa e seguindo direto para votação dos parlamentares no plenário
Publicado: 18/09/2025 às 12:27
Câmara Federal vota urgência da votação da PL da Anistia (Bruno Spada / Câmara dos Deputados)
O requerimento de urgência da votação do projeto de lei (PL) da anistia foi aprovado na Câmara dos Deputados na quarta-feira (17). Com a decisão, a tramitação do projeto será acelerada, não passando pelas Comissões da Casa e seguindo direto para votação dos parlamentares no plenário.
Dentre os deputados, 311 votaram a favor da urgência, enquanto 163 votaram contra. Sete abstenções também foram registradas. A maioria dos partidos na Câmara também votou a favor da urgência da votação.
Veja como votaram os deputados de Pernambuco na urgência da votação do PL da anistia:
Votaram a favor:
- André Ferreira (PL)
- Augusto Coutinho (Republicanos)
- Clarissa Tércio (PP)
- Coronel Meira(PL)
- Eduardo da Fonte (PP)
- Fernando Rodolfo (PL)
- Lula da Fonte (PP)
- Mendonça Filho (União Brasil)
- Ossesio Silva (Republicanos)
- Pastor Eurico (PL)
- Waldemar Oliveira (Avante)
Votaram contra:
- Carlos Veras (PT)
- Clodoaldo Magalhães (PV)
- Eriberto Medeiros (PSB)
- Felipe Carreras (PSB)
- Fernando Coelho Filho (União Brasil)
- Fernando Monteiro (Republicanos)
- Lucas Ramos (PSB)
- Luciano Bivar (União Brasil)
- Maria Arraes (Solidariedade)
- Pedro Campos (PSB)
- Renildo Calheiros (PCdoB)
- Túlio Gadêlha (Rede)
Estiveram ausentes:
- Guilherme Uchoa (PSB)
- Iza Arruda (MDB)
Veja como cada partido votou na proposta:
PL: 85 favoráveis e 3 ausentes
PT: 66 contrários e 1 ausente
União Brasil: 49 favoráveis, 6 contrários, 3 ausentes e 1 abstenção
PP: 43 favoráveis, 6 contrários, 1 ausente
PSD: 28 favoráveis, 12 contrários, 5 ausentes
Republicanos: 40 favoráveis, 1 contrário, 2 ausentes e 1 abstenção
MDB: 21 favoráveis, 14 contrários, 5 ausentes e 2 abstenções
Podemos: 12 favoráveis, 2 contrários, 3 abstenções
PSB: 12 favoráveis, 4 contrários
PDT: 13 favoráveis, 3 contrários
PSOL: 14 contrários
PSDB: 10 favoráveis, 2 contrários, 1 ausente
PCdoB: 9 contrários
Avante: 6 favoráveis, 1 ausente
Solidariedade: 4 favoráveis, 1 contrário
PRD: 5 favoráveis
Novo: 5 favoráveis
PV: 4 contrários
Cidadania: 3 favoráveis, 1 ausente
Rede: 1 contrário
Próximos passos
O presidente da Casa, Hugo Motta, já definiu o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator do PL da anistia. O texto que vai valer para a votação, ainda não foi definido. Para aprovar a urgência, a Casa usou um projeto pronto do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), o que não significa que será o texto final.