Confira como votaram os deputados pernambucanos para urgência da Anistia

Com a decisão, a tramitação do projeto será acelerada, não passando pelas Comissões da Casa e seguindo direto para votação dos parlamentares no plenário

Câmara Federal vota urgência da votação da PL da Anistia (Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

O requerimento de urgência da votação do projeto de lei (PL) da anistia foi aprovado na Câmara dos Deputados na quarta-feira (17). Com a decisão, a tramitação do projeto será acelerada, não passando pelas Comissões da Casa e seguindo direto para votação dos parlamentares no plenário.

Dentre os deputados, 311 votaram a favor da urgência, enquanto 163 votaram contra. Sete abstenções também foram registradas. A maioria dos partidos na Câmara também votou a favor da urgência da votação.

Veja como votaram os deputados de Pernambuco na urgência da votação do PL da anistia:

Votaram a favor:

André Ferreira (PL)



Augusto Coutinho (Republicanos)



Clarissa Tércio (PP)



Coronel Meira(PL)



Eduardo da Fonte (PP)



Fernando Rodolfo (PL)



Lula da Fonte (PP)



Mendonça Filho (União Brasil)



Ossesio Silva (Republicanos)



Pastor Eurico (PL)



Waldemar Oliveira (Avante)



Votaram contra:

Carlos Veras (PT)



Clodoaldo Magalhães (PV)



Eriberto Medeiros (PSB)



Felipe Carreras (PSB)



Fernando Coelho Filho (União Brasil)



Fernando Monteiro (Republicanos)



Lucas Ramos (PSB)



Luciano Bivar (União Brasil)



Maria Arraes (Solidariedade)



Pedro Campos (PSB)



Renildo Calheiros (PCdoB)



Túlio Gadêlha (Rede)

Estiveram ausentes:

Guilherme Uchoa (PSB)



Iza Arruda (MDB)

Veja como cada partido votou na proposta:

PL: 85 favoráveis e 3 ausentes

PT: 66 contrários e 1 ausente

União Brasil: 49 favoráveis, 6 contrários, 3 ausentes e 1 abstenção

PP: 43 favoráveis, 6 contrários, 1 ausente

PSD: 28 favoráveis, 12 contrários, 5 ausentes

Republicanos: 40 favoráveis, 1 contrário, 2 ausentes e 1 abstenção

MDB: 21 favoráveis, 14 contrários, 5 ausentes e 2 abstenções

Podemos: 12 favoráveis, 2 contrários, 3 abstenções

PSB: 12 favoráveis, 4 contrários

PDT: 13 favoráveis, 3 contrários

PSOL: 14 contrários

PSDB: 10 favoráveis, 2 contrários, 1 ausente

PCdoB: 9 contrários

Avante: 6 favoráveis, 1 ausente

Solidariedade: 4 favoráveis, 1 contrário

PRD: 5 favoráveis

Novo: 5 favoráveis

PV: 4 contrários

Cidadania: 3 favoráveis, 1 ausente

Rede: 1 contrário



Próximos passos

O presidente da Casa, Hugo Motta, já definiu o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator do PL da anistia. O texto que vai valer para a votação, ainda não foi definido. Para aprovar a urgência, a Casa usou um projeto pronto do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), o que não significa que será o texto final.