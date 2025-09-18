° / °
Política
Anistia

Confira como votaram os deputados pernambucanos para urgência da Anistia

Com a decisão, a tramitação do projeto será acelerada, não passando pelas Comissões da Casa e seguindo direto para votação dos parlamentares no plenário

Mariana de Sousa

Publicado: 18/09/2025 às 12:27

Seguir no Google News Seguir

Câmara Federal vota urgência da votação da PL da Anistia/Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Câmara Federal vota urgência da votação da PL da Anistia (Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

O requerimento de urgência da votação do projeto de lei (PL) da anistia foi aprovado na Câmara dos Deputados na quarta-feira (17). Com a decisão, a tramitação do projeto será acelerada, não passando pelas Comissões da Casa e seguindo direto para votação dos parlamentares no plenário.

Dentre os deputados, 311 votaram a favor da urgência, enquanto 163 votaram contra. Sete abstenções também foram registradas. A maioria dos partidos na Câmara também votou a favor da urgência da votação.

Veja como votaram os deputados de Pernambuco na urgência da votação do PL da anistia:

Votaram a favor:

  • André Ferreira (PL)
  • Augusto Coutinho (Republicanos)
  • Clarissa Tércio (PP)
  • Coronel Meira(PL)
  • Eduardo da Fonte (PP)
  • Fernando Rodolfo (PL)
  • Lula da Fonte (PP)
  • Mendonça Filho (União Brasil)
  • Ossesio Silva (Republicanos)
  • Pastor Eurico (PL)
  • Waldemar Oliveira (Avante)

Votaram contra:

  • Carlos Veras (PT)
  • Clodoaldo Magalhães (PV)
  • Eriberto Medeiros (PSB)
  • Felipe Carreras (PSB)
  • Fernando Coelho Filho (União Brasil)
  • Fernando Monteiro (Republicanos)
  • Lucas Ramos (PSB)
  • Luciano Bivar (União Brasil)
  • Maria Arraes (Solidariedade)
  • Pedro Campos (PSB)
  • Renildo Calheiros (PCdoB)
  • Túlio Gadêlha (Rede)

Estiveram ausentes:

  • Guilherme Uchoa (PSB)
  • Iza Arruda (MDB)

Veja como cada partido votou na proposta: 

PL: 85 favoráveis e 3 ausentes
PT: 66 contrários e 1 ausente
União Brasil: 49 favoráveis, 6 contrários, 3 ausentes e 1 abstenção
PP: 43 favoráveis, 6 contrários, 1 ausente
PSD: 28 favoráveis, 12 contrários, 5 ausentes
Republicanos: 40 favoráveis, 1 contrário, 2 ausentes e 1 abstenção
MDB: 21 favoráveis, 14 contrários, 5 ausentes e 2 abstenções
Podemos: 12 favoráveis, 2 contrários, 3 abstenções
PSB: 12 favoráveis, 4 contrários
PDT: 13 favoráveis, 3 contrários
PSOL: 14 contrários
PSDB: 10 favoráveis, 2 contrários, 1 ausente
PCdoB: 9 contrários
Avante: 6 favoráveis, 1 ausente
Solidariedade: 4 favoráveis, 1 contrário
PRD: 5 favoráveis
Novo: 5 favoráveis
PV: 4 contrários
Cidadania: 3 favoráveis, 1 ausente
Rede: 1 contrário

Veja também:

Próximos passos

O presidente da Casa, Hugo Motta, já definiu o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator do PL da anistia. O texto que vai valer para a votação, ainda não foi definido. Para aprovar a urgência, a Casa usou um projeto pronto do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), o que não significa que será o texto final.

 

Anistia , Câmara , Câmara dos Deputados , deputados , Hugo Motta
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP