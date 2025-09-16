Bolsonaro é condenado por crime de racismo e deve pagar indenização de R$1 milhão

O processo foi movido pelo Ministério Público Federal, em conjunto com a Defensoria Pública da União contra Bolsonaro e a União; Ex-presidente disse que cabelo crespo era criadouro de baratas

Em 8 de julho, Bolsonaro, aos risos, comparou o cabelo crespo de uma pessoa negra a um "criatório de baratas" ( Ed Alves/CB/D.A Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado nesta terça-feira (16/9), por unanimidade, a pagar indenização de R$ 1 milhão por falas racistas feitas durante o exercício do cargo de presidente. A decisão foi tomada pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

O processo foi movido pelo Ministério Público Federal, em conjunto com a Defensoria Pública da União contra Bolsonaro e a União. A ação foi ajuizada em julho de 2021.

O pedido foi negado pela primeira instância do Judiciário. Foi apresentado recurso ao TRF-4, que agendou o julgamento para terça. Na semana passada, o STF condenou Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tramar um golpe de Estado.

Em 8 de julho, Bolsonaro, aos risos, comparou o cabelo crespo de uma pessoa negra a um "criatório de baratas". Segundo o processo, ele estava ciente de que estava sendo filmado e que o vídeo circularia em redes sociais. Em seguida, o então presidente afirmou: "Você não pode tomar invermectina, vai matar todos os seus piolhos", em referência ao vermífugo que recomendava para o tratamento da Covid-19.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.