João Campos: "Aqui temos um time de unidade"

Hoje, João Campos destacou a presença de tantos aliados nas agendas que fez em São Bento do Una, Agrestina, Panelas e Altinho. Ao falar sendo ladeado por Silvio Filho e Miguel Coelho (Foto: Lucas Patrício/Divulgação)

O prefeito do Recife e pré-candidato ao Governo de Pernambuco pelo PSB, João Campos, encerrou, na tarde deste domingo (14), mais uma rodada pelo interior e dessa vez teve a companhia de dois interessados em compor a chapa majoritária. O ministro Silvio Costa Filho (Republicanos) e Miguel Coelho (UB) também participaram da Missa do Vaqueiro de Canhotinho. O convite partiu do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), que se tornou um porta-voz da candidatura do socialista.

Hoje, João Campos destacou a presença de tantos aliados nas agendas que fez em São Bento do Una, Agrestina, Panelas e Altinho. Ao falar sendo ladeado por Silvio Filho e Miguel Coelho, o prefeito recifense disse que “aqui temos um time de unidade, que tem responsabilidade e sabe trabalhar, que gosta de política e já demonstrou que sabe fazer gestão”. “Tenho certeza que vamos andar juntos, porque temos crenças parecidas e estamos imbuídos de bons propósitos”, acrescentou o socialista.

O anfitrião, deputado Álvaro Porto, foi enfático ao afirmar que João Campos já está em campanha. “Ele está só começando a percorrer Pernambuco como pré-candidato e a movimentação em torno dele já é muito grande. Os pernambucanos veem nele esperança”, disse o presidente da Assembleia Legislativa.

Álvaro Porto também acompanhou João Campos na visita ao município de Altinho, no sábado, e lá soltou mais uma provocação direcionada à governadora Raquel Lyra (PSD). “Você não precisa subir em cadeiras para aparecer, para dizer que chegou, para dizer o que você tem por Pernambuco”, falou o deputado. A declaração de Porto foi durante o ato em que Campos firmou parceria com o prefeito Marivaldo Pena (PSB) para transferir tecnologia da Prefeitura do Recife para a de Altinho.

Além do ministro dos Portos e Aeroportos e do presidente do União Brasil, o senador Humberto Costa (PT) e a presidente do Solidariedade, Marília Arraes, são cotados para as duas vagas ao Senado na chapa majoritária da Frente Popular.