Bolsonaro deixa hospital e retorna à prisão domiciliar, em Brasília

Ex-presidente passou por procedimentos para remover lesões na pele. Esta a primeira saída de Bolsonaro desde a condenação no STF por tentativa de golpe

Bolsonaro chegou ao hospital às 8 horas para realizar a cirurgia, marcada para às 10 horas ( Foto: Sergio Lima/AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro, deixou o hospital DF Star, em Brasília, na tarde deste domingo (14), após fazer exames laboratoriais e procedimentos na pele. Após os procedimentos ele foi encaminhado de volta para a sua casa, no Jardim Botânico, em Brasília (DF), para cumprir prisão domiciliar.

Bolsonaro chegou ao hospital às 8h para fazer a cirurgia que estava marcada para ocorrer às 10h. Esta é a primeira vez que Bolsonaro deixa a prisão domiciliar, desde que foi condenado por tentativa de golpe de estado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A pena é de 27 anos e 3 meses.

Ele passou por um processo de remoção de lesões na pele. Ao longo do procedimento, foram retiradas oito lesões. De acordo com o boletim médico divulgado após alta, os exames apontaram um quadro de anemia e resquícios de uma pneumonia no político.

“Nos próximos dias, será disponibilizado o resultado anatomo-patológico das lesões da pele para definição diagnóstica e avaliação de necessidade de complementação terapêutica”, diz do documento assinado pelo médico Cláudio Birolini.





