Com novo presidente, PT de Pernambuco elege membros da diretoria executiva
Tomaram posse 26 integrantes, incluindo candidatos derrotados do Processo de Eleição Direta (PED) e dirigentes municipais
Publicado: 14/09/2025 às 13:26
PT de Pernambuco empossou a nova Executiva Estadual do partido na manhã do último sábado (13) (Fotos: Henrique Lima / PT-PE)
O PT de Pernambuco elegeu e empossou a nova Executiva Estadual do partido na manhã do último sábado (13). A formação da mesa aconteceu durante a primeira reunião sob a nova presidência do diretório, na sede da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (FETAPE), em Santo Amaro, no Recife.
Foram eleitos, ao todo, 80 dirigentes para conduzir o partido em Pernambuco pelos próximos quatro anos. Na Executiva, tomaram posse 26 integrantes, incluindo candidatos derrotados do Processo de Eleição Direta (PED) e dirigentes municipais.
Novo presidente estadual do PT, o deputado federal Carlos Veras destacou os objetivos no horizonte da nova diretoria.
“Acabamos de eleger, por unanimidade, a nova executiva estadual do PT, que terá a tarefa fundamental de conduzir os rumos do partido em Pernambuco. Nosso objetivo é ampliar a bancada estadual e federal, reeleger o senador Humberto Costa e garantir a reeleição do presidente Lula, o que mais fez e continua fazendo por Pernambuco e pelo Brasil”, afirmou.
Confira a nova direção executiva do PT de Pernambuco
Presidente: Carlos Veras
Líder da Bancada: João Paulo
1º Vice-Presidente: Felipe Cury
2º Vice-Presidente: Cirilo Mota
3º Vice-Presidente: Cícera Nunes
4º Vice-Presidente: Osmar Ricardo Júnior
5º Vice-Presidente: Pedro Alcântara
Secretário de Finanças e Planejamento: Sérgio Goiana
Secretário de Organização: Oscar Paes Barreto
Secretária Geral: Ângela Cristina Lima
Secretária de Comunicação: Sheila Oliveira
Secretária de Formação: Raísa Rabelo
Secretário de Movimentos Populares: Vinicius Soares
Secretário de Assuntos Institucionais: Jefferson Maciel
Secretário de Mobilização: José Carlos Júnior
Secretária de Nucleação: Mônica Tavares
Secretária de Articulação e Políticas Públicas: Nathalia Barreto
Emily Belarmino
Gabriel Antônio da Silva
Gabriela Silva
Ivete Caetano
Paulo Vieira
Rivânia Rodrigues
Carlos Padilha
Vivian Farias
Rosa Amorim
Ana Maria Ramos
Aldeir José da Silva (Veio do Peixe)
Fernando Ferro