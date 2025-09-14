Com novo presidente, PT de Pernambuco elege membros da diretoria executiva

PT de Pernambuco empossou a nova Executiva Estadual do partido na manhã do último sábado (13) (Fotos: Henrique Lima / PT-PE)

O PT de Pernambuco elegeu e empossou a nova Executiva Estadual do partido na manhã do último sábado (13). A formação da mesa aconteceu durante a primeira reunião sob a nova presidência do diretório, na sede da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (FETAPE), em Santo Amaro, no Recife.

Foram eleitos, ao todo, 80 dirigentes para conduzir o partido em Pernambuco pelos próximos quatro anos. Na Executiva, tomaram posse 26 integrantes, incluindo candidatos derrotados do Processo de Eleição Direta (PED) e dirigentes municipais.

Novo presidente estadual do PT, o deputado federal Carlos Veras destacou os objetivos no horizonte da nova diretoria.

“Acabamos de eleger, por unanimidade, a nova executiva estadual do PT, que terá a tarefa fundamental de conduzir os rumos do partido em Pernambuco. Nosso objetivo é ampliar a bancada estadual e federal, reeleger o senador Humberto Costa e garantir a reeleição do presidente Lula, o que mais fez e continua fazendo por Pernambuco e pelo Brasil”, afirmou.

Confira a nova direção executiva do PT de Pernambuco

Presidente: Carlos Veras

Líder da Bancada: João Paulo

1º Vice-Presidente: Felipe Cury

2º Vice-Presidente: Cirilo Mota

3º Vice-Presidente: Cícera Nunes

4º Vice-Presidente: Osmar Ricardo Júnior

5º Vice-Presidente: Pedro Alcântara

Secretário de Finanças e Planejamento: Sérgio Goiana

Secretário de Organização: Oscar Paes Barreto

Secretária Geral: Ângela Cristina Lima

Secretária de Comunicação: Sheila Oliveira

Secretária de Formação: Raísa Rabelo

Secretário de Movimentos Populares: Vinicius Soares

Secretário de Assuntos Institucionais: Jefferson Maciel

Secretário de Mobilização: José Carlos Júnior

Secretária de Nucleação: Mônica Tavares

Secretária de Articulação e Políticas Públicas: Nathalia Barreto

Emily Belarmino

Gabriel Antônio da Silva

Gabriela Silva

Ivete Caetano

Paulo Vieira

Rivânia Rodrigues

Carlos Padilha

Vivian Farias

Rosa Amorim

Ana Maria Ramos

Aldeir José da Silva (Veio do Peixe)

Fernando Ferro

