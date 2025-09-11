Itamaraty reage a falas de Marco Rubio após condenação de Bolsonaro
O secretário de Estado americano declarou que Washington "responderá adequadamente" à "injusta" condenação do ex-presidente brasileiro
Publicado: 11/09/2025 às 21:19
Palácio do Itamaraty (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
O governo brasileiro rejeitou nesta quinta-feira (11) as "ameaças" feitas pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, que assegurou que Washington "responderá adequadamente" à "injusta" condenação por golpismo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
"Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia", afirmou no X o Itamaraty.
O governo de Donald Trump tem apoiado abertamente Bolsonaro durante o julgamento por tentativa de golpe de Estado. Em agosto, impôs tarifas de 50% sobre alguns produtos brasileiros.