ITAMARATY

Itamaraty reage a falas de Marco Rubio após condenação de Bolsonaro

O secretário de Estado americano declarou que Washington "responderá adequadamente" à "injusta" condenação do ex-presidente brasileiro

AFP

Publicado: 11/09/2025 às 21:19

Palácio do Itamaraty/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Palácio do Itamaraty (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo brasileiro rejeitou nesta quinta-feira (11) as "ameaças" feitas pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, que assegurou que Washington "responderá adequadamente" à "injusta" condenação por golpismo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia", afirmou no X o Itamaraty.

O governo de Donald Trump tem apoiado abertamente Bolsonaro durante o julgamento por tentativa de golpe de Estado. Em agosto, impôs tarifas de 50% sobre alguns produtos brasileiros.

